Chambre 2806 : regarder la série documentaire en streaming

Comment regarder en streaming la série documentaire sur l’affaire d’agression sexuelle ayant impliqué Dominique Strauss Kahn sur internet ? Voici la réponse.

Une série documentaire retraçant l’affaire d’agression sexuelle dans laquelle Dominique Strauss Kahn a été poursuivi en 2011, alors qu’il était au sommet de sa carrière, a été mise en ligne sur Netflix. Cette série comporte 4 épisodes et a été réalisée par Jalil Lespert.

L’affaire Dominique Strauss-Kahn ou affaire du Sofitel de New York est une affaire judiciaire consécutive aux accusations d’agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration, portées par Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du Fonds monétaire international (FMI) depuis novembre 2007. Elle affirme qu’il a commis ces actes le 14 mai 2011, dans la suite 2806 de l’hôtel Sofitel de New York, où elle est employée comme femme de chambre depuis 2008.

Sans apporter de nouvelles informations sur l’affaire, ce docu-série retrace simplement les événements qui ont précipité la chute d’un des cadres socialistes les plus populaires de l’époque. Cependant, la force de la série est les nombreux témoignages réunis par Jalil Lespert, notamment ceux de Nafissatou Diallo et de ses défenseurs, d’Olivier Blanchard (ex-économiste du FMI), des ex-ministres socialistes Elisabeth Guigou et Jack Lang, des proches de Strauss-Kahn, de son avocat américain Benjamin Brafman.

Regarder Chambre 2806 : l’affaire DSK en streaming

La série documentaire sur l’affaire est disponible en exclusivité sur la plateforme Netflix. Pour ceux qui n’y sont pas abonnés, l’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».