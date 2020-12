PS5 : des malfrats anglais volent des consoles depuis un camion en marche sur l’autoroute

Comme dans Fast & Furious, des malfrats anglais dérobes de la marchandise depuis un camion en marche sur l’autoroute. Cette-fois, il s’agit de PS5.

C’est la saison des fêtes, ce qui signifie que Mariah Carey gagne la totalité de son salaire annuel en redevances de musique de Noël et que les parents parcourent les étagères des magasins pour tenter de trouver le dernier et le meilleur équipement de jeu. C’est également l’année où deux nouvelles consoles de jeu ont été lancées, et les voleurs du monde entier cherchent à capitaliser sur la demande sans précédent qui suit toute nouvelle version, y compris le vol des consoles directement à partir de camions en mouvement dans des opérations de braquage folles.

Au Royaume-Uni, la police appelle ces types de vols des «rollover raids», et l’action elle-même ressemble étroitement à la scène d’ouverture du premier volet la saga Fast & Furious, sorti en 2001. Un groupe de voitures (mais probablement pas des Honda Civics avec des néons) entoure un camion transportant des marchandises de grande valeur. Une voiture se positionne devant le camion pour contrôler la vitesse, et un ou deux autres véhicules passent à côté du camion pour l’empêcher de changer de voie alors qu’un dernier véhicule derrière le semi commet le vol.

La voiture arrière abrite le voleur casse-cou qui sort du véhicule en mouvement à grande vitesse et saute dans la remorque. Lorsque les marchandises sont trouvées à l’intérieur de la zone de chargement, le voleur les jette dans le véhicule en mouvement avant de revenir dans la voiture. Le groupe s’éloigne ensuite sans aucune interaction avec le chauffeur.

Le Times rapporte que de nombreux produits très demandés sont ciblés de cette manière, pas seulement les PS5. On retrouve des téléviseurs, des cosmétiques, des téléphones portables et même des cigarettes. Depuis le début de l’année, la police a été informée d’au moins 27 exemples de vols similaires.

Toutefois, et ne pensez pas que le Royaume-Uni est le seul pays où cela se produit. La vidéo ci-dessus montre une manœuvre en Roumanie, tandis que d’autres se déroulent à travers le monde.

Un autre vol a eu lieu au Chili visant un camion transportant une charge de PlayStation 5 pour le revendeur local Falabella. Selon un e-mail envoyé à l’un des clients de la société qui avait précommandé une console, la totalité du chargement de PS5 allouées destinées au grand magasin a été prise en charge, laissant les acheteurs avec un autre mois d’attente avant que leurs commandes puissent être traitées.

Si vous vous trouvez à la recherche d’une nouvelle PS5 cette saison des fêtes et que vous en avez une livrée à votre porte, considérez-vous chanceux si elle arrive. Ou peut-être organiser un Click & Collect dans votre magasin pour pouvoir jouer en toute sécurité.