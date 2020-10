La NASA a trouvé de l’eau sur la surface ensoleillée de la Lune

La NASA a confirmé la présence d’eau sur la Lune, ce qui permettrait d’envisager de nouvelles options pour les prochains voyages humains.

Trouver de l’eau dans les régions ensoleillées de la Lune pourrait être la clé de l’objectif à long terme d’établir une présence sur la surface lunaire et de rapprocher l’humanité de l’envoi des premières personnes sur Mars.

La NASA a déclaré lundi qu’elle avait, pour la première fois, découvert de l’eau sur la surface ensoleillée de la Lune.

Des scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA, de l’Université d’Hawaï et de l’Université Brown à la mi-2018 ont prouvé que la glace d’eau existe à la surface de la Lune, bien qu’aux pôles et dans les cratères lunaires où la lumière du soleil n’atteint jamais.

Grâce à son Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA), la NASA a pu détecter des molécules d’eau dans le cratère Clavius, l’un des plus grands cratères de la Lune. Il est visible depuis la Terre dans l’hémisphère sud de la Lune.

La découverte s’est plus ou moins produite par accident. SOFIA, le plus grand observatoire volant au monde, est un avion de ligne Boeing 747SP modifié avec un télescope de 106 pouces de diamètre. Il regarde généralement profondément dans l’espace pour étudier les amas d’étoiles et les trous noirs, mais cette fois, les opérateurs ont décidé de le pointer vers la Lune pour voir s’ils pouvaient obtenir des données fiables.

En étudiant les données, ils ont trouvé de l’eau à des concentrations de 100 à 412 parties par million, soit à peu près assez pour remplir une bouteille de 12 onces d’eau, dans un mètre cube de sol réparti sur la surface lunaire.

Casey Honniball, auteur principal de la recherche, a déclaré que sans atmosphère épaisse, l’eau sur la surface lunaire éclairée par le soleil devrait simplement être perdue dans l’espace. «Pourtant, nous le voyons d’une manière ou d’une autre. Quelque chose génère de l’eau et quelque chose doit l’emprisonner là-bas.

Ce n’est qu’un des nombreux mystères lunaires qui ont déconcerté les scientifiques en 2020.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sont encouragés à consulter le rapport complet, qui a été publié en anglais dans le dernier numéro de Nature Astronomy.