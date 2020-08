Foxconn et Pegatron pourraient ouvrir de nouvelles usines au Mexique

Foxconn et Pegatron prévoient d’ouvrir de nouvelles usines au Mexique pour éviter la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis au cours des deux dernières années a incité des géants de la technologie comme Apple, Google, Amazon, Microsoft, Sony, Lenovo, Dell et HP à rechercher des sites de fabrication alternatifs. Les tarifs sur les produits électroniques fabriqués en Chine nuisent à leurs résultats, et les équipementiers veulent également être préparés à toute future pandémie comme le Covid-19, qui les impacte économiquement.

La plupart des entreprises préfèrent déplacer la production vers d’autres pays asiatiques comme le Vietnam, l’Indonésie, Taiwan, la Thaïlande et l’Inde. D’autres comme Nintendo, Apple et Amazon ont déjà commencé à fabriquer des accessoires et des produits bas de gamme en dehors de la Chine. Dans le même temps, l’Inde est en passe de devenir une plaque tournante de la fabrication de produits haut de gamme grâce à des efforts accrus pour construire l’infrastructure nécessaire.

Selon un article de Reuters corroboré par El Economista, au moins deux entreprises manufacturières asiatiques envisagent de s’étendre vers un autre endroit plus proche des États-Unis. Foxconn et Pegatron, qui comptent parmi les principaux partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, prévoient de construire de nouvelles usines d’iPhone au Mexique. On s’attend à ce qu’ils prennent leurs décisions d’ici la fin de l’année. Foxconn exploite déjà cinq usines au Mexique produisant des choses comme des téléviseurs, des décodeurs, des serveurs et du matériel médical.

Dans l’ensemble, les plans s’inscrivent dans une tendance surnommée «near-shoring», où les géants de la fabrication s’efforcent de rapprocher la production du marché final. Le gouvernement américain a cherché des moyens d’encourager ce comportement en offrant des incitations aux entreprises qui transfèrent leur production aux États-Unis, en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Ces efforts ont produit peu d’effets jusqu’à présent, Foxconn cherchant à démarrer modestement dans son usine du Wisconsin en fabricant notamment des respirateurs.