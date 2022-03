John Romero a publié un nouveau niveau pour DOOM II pour aider l’Ukraine

Afin de venir en aide au peuple ukrainien, John Romero a publié un nouveau niveau pour DOOM II, le premier depuis la sortie du jeu en 1994.

Le co-créateur de Doom, John Romero, a publié une toute nouvelle carte pour le jeu Doom 2 qui aidera les efforts humanitaires en Ukraine. Il marque le premier niveau du jeu que Romero a publié depuis son lancement il y a près de 30 ans, en 1994.

Romero a tweeté que le nouveau niveau est au prix de cinq euros, dont 100% seront utilisés pour soutenir le peuple ukrainien grâce à des dons à la Croix-Rouge et au Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies.

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) March 2, 2022