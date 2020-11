Spotify Premium apk : utiliser gratuitement l’application musicale

Il existe plusieurs façons d’obtenir gratuitement un Spotify Premium gratuit pour Android (apk) et PC. Voici comment procéder.

Si vous êtes amateur de musique, vous souhaitez disposer d’une vaste collection de morceaux de musique disponibles gratuitement pour les écouter à tout moment et où vous le souhaitez. Dans ce cas, Spotify est le meilleur lecteur de musique. Spotify est l’une des meilleures applications pour écouter de la musique en ligne; La bibliothèque musicale peut également être organisée par artistes, albums, genres et playlists, avec la possibilité d’avoir vos chansons préférées sous la main. Toutefois, si Spotify a une offre gratuite, elle demeure limitée par la publicité et certaines restrictions au niveau des fonctionnalités. Il existe également un abonnement premium qui coûte 9,99 € par mois pour écouter un nombre illimité de pistes sans aucune restriction.

Il existe plusieurs façons d’obtenir gratuitement un compte Spotify Premium gratuit pour Android et PC. Dans cet article, nous vous parlerons de l’APK premium Spotify également connu sous le nom de Spotify premium mod qui circule sur le Web.

Spotify Premium

Comme nous l’avons dit au début, Spotify premium est une formule d’abonnement qui débloquera vos limites que vous avez rencontrées en tant qu’utilisateur gratuit. L’abonnement premium fonctionne avec toutes sortes d’appareils portables tels que les smartphones, les tablettes, la PlayStation, la Smart TV et le PC.

En utilisant la version premium de Spotify, vous pouvez supprimer toutes les publicités qui vous interrompent lors de l’écoute de chansons afin que vous puissiez écouter de la musique sans aucune interruption.

Une autre fonctionnalité intéressante qu’un abonnement premium vous permet de télécharger jusqu’à 3333 pistes sur jusqu’à trois appareils pour les écouter sans connexion. Cette fonctionnalité est une bouée de sauvetage si vous n’êtes pas toujours connecté à Internet.

Enfin, vous obtiendrez la meilleure qualité audio, 320 kbps, qui est mentionnée «haute qualité» ou «qualité extrême» sur l’application Spotify.

Avec cette application Android légère, vous pouvez écouter des milliers d’albums de musique, sélectionner les différentes chansons de votre choix et créer vos listes de lecture personnalisées auxquelles vous pouvez accéder même si vous ne disposez pas d’une connexion Internet.

Avant de débuter l’installation de l’APK

1. Désinstallez l’application Spotify si vous l’avez déjà: Avant de télécharger Spotify apk premium modifié, si vous avez déjà installé l’application Spotify sur votre téléphone, vous devez d’abord la désinstaller.

2. Créez un deuxième compte ou utilisez un compte premium Spotify gratuit: Utilisation de l’apk premium Spotify considéré comme une mauvaise activité par la société Spotify. Dans certains cas, ils peuvent prendre des mesures telles que l’interdiction des comptes des utilisateurs gratuits qui utilisent l’apk Spotify Premium.

Donc, si vous ne voulez pas que votre compte principal soit touché par Spotify, il est toujours bon d’avoir un deuxième compte pour utiliser l’application modifiée. Si vous ne disposez pas d’une adresse e-mail supplémentaire pour créer un deuxième compte, vous devez essayer notre liste de comptes Spotify Premium gratuits, vous y trouverez de nombreux nom d’utilisateur et mot de passe de compte Spotify à utiliser. Utilisez simplement l’une des informations d’identification du compte pour vous connecter avec Spotify mod apk. Une fois que vous avez clarifié ce que nous avons dit, vous pouvez procéder au téléchargement de l’application.

La meilleure chose à propos de l’apk Spotify premium est qu’il vous permettra d’accéder à votre musique préférée n’importe où et à tout moment. Vous serez sur Spotify Premium gratuitement pour toujours sans payer un centime.

Télécharger Spotify Premium Mod Apk

Vous pouvez télécharger le fichier d’installation .Apk pour les téléphones et tablettes Android à partir du lien Reddit ici.