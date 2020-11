Samsung cible les utilisateurs de smartphones d’entrée de gamme avec les Galaxy A12 et Galaxy A02

Samsung cible les utilisateurs de smartphones d’entrée de gamme avec ses nouvelles tablettes Galaxy A12 et Galaxy A02.

Samsung a annoncé les Galaxy A12 et Galaxy A02, deux smartphones d’entrée de gamme dotés de grands écrans Infinity-V et de grosses batteries de 5000 mAh qui seront également ses premiers modèles à être mis en vente l’année prochaine. L’A12 plus cher commence à 179 € et sera disponible dans plusieurs configurations de RAM/stockage lors de sa sortie en janvier, tandis que les A02 au prix de 150 € auront une seule variante à son arrivée en février.

Il est difficile de battre Samsung lorsqu’il s’agit de proposer des smartphones Android à presque tous les prix. La société risque souvent de cannibaliser ses propres modèles en raison de cette stratégie marketing agressive, et les prochains Galaxy A12 et Galaxy A02 pourraient être en mesure de retirer certaines ventes de ses offres de milieu de gamme, en particulier en raison de leurs grands écrans et de leurs batteries accompagnées de étiquettes de prix d’entrée de gamme.

Ils pourraient également donner à la nouvelle gamme OnePlus Nord une course pour son argent lorsqu’il s’agit d’acheteurs à petit budget qui ne sont pas encore convaincus par les vitesses / couverture 5G ou la fluidité d’un écran 90Hz. Avec le Galaxy A12, ils bénéficieront d’un écran HD + TFT de 6,5 pouces et d’une option pour choisir parmi l’une des trois configurations de RAM/stockage: 3 Go/32 Go, 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Samsung n’a pas révélé le fournisseur de SoC, bien que la puce octa-core à l’intérieur provienne de Mediatek.

L’arrière du Galaxy A12 comprend une matrice de quatre caméras avec un objectif principal de 48 MP, un ultra-large de 5 MP et une paire de capteurs macro et de profondeur de 2 MP, tandis que l’avant abrite une unité de 8 MP. La sécurité biométrique est assurée par un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, tandis que le bas comporte une prise audio de 3,5 mm et une connectivité USB-C 2.0 qui permet une charge rapide de 15 W pour la batterie de 5000 mAh du téléphone.

Il existe quatre options de couleur (rouge, bleu, noir et blanc) parmi lesquelles choisir, et il convient également de noter que le prix de départ de Samsung de 179 € est pour la variante de 4 Go/64 Go de milieu de gamme, ce qui signifie que la base la version sera encore moins chère lorsqu’elle sera mise en vente.

Le Galaxy A02s utilise le même écran que l’A12 mais dispose du SoC octa-core 450 de Qualcomm associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible microSD. Il a également une caméra de moins à l’arrière, avec un capteur de macro et de profondeur principal de 13MP et 2MP constituant sa matrice de trois caméras. Une unité 5MP est incluse à l’avant, mais il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales nulle part, et la face inférieure a un port micro USB 2.0 à côté de la prise audio 3,5 mm.

Comme l’A12, cependant, il y a une batterie de 5000 mAh à bord avec un support de charge rapide de 15 W et Android 10 prêt à l’emploi. Cela, parallèlement au choix des options de couleurs noir, bleu marine, rouge et blanc, devrait en faire une offre alléchante à seulement 150 €.