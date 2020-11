Un film d’animation de 12 minutes cartonne sur Netflix

Le court métrage d’animation américain « If Anything Happens I Love You » cartonne auprès des abonnés de Netflix.

Depuis un certain temps déjà, l’animation est généralement associée au divertissement pour enfants. Lorsque vous pensez à des dessins animés modernes, vos premières pensées peuvent aller à des titres comme Adventure Time et Bob l’Eponge, mais si on prête attention à l’industrie, il y a des créations qui racontent des histoires plus axées pour les adultes. Si certaines se concentrent sur la narration d’histoires insolites imprégnées d’humour grossier (comme Rick et Morty, par exemple), l’animation a également le pouvoir de raconter des histoires déchirantes qui sont tout aussi puissantes que tout ce que vous pourriez voir en live-action.

Il n’y a pas de meilleur exemple de cela que If Anything Happens I Love You, actuellement disponible en streaming sur Netflix.

Bien que les enfants puissent certainement regarder ce court métrage, les parents devraient être là pour les guider à travers les montagnes russes émotionnelles auxquelles le public est confronté. Le film ne dure que 12 minutes, il est donc assez facile pour quiconque de s’adapter à son emploi du temps, mais attention: c’est un larmoyeur, et vous allez vouloir serrer un peu plus vos enfants dans vos bras après l’avoir regardé.

Le film d’animation américain écrit et réalisé par Michael Govier et Will McCormack met en scène un couple de parents en période de deuil, luttant après la perte de leur fille lors d’une fusillade à l’école. Par la suite, les parents se séparent progressivement, ne se parlant même pas, mais leurs vraies émotions s’expriment à travers leurs ombres. Bien que les parents essaient de vivre leurs journées du mieux qu’ils peuvent, il y a un immense vide émotionnel que personne ne peut combler.

Après une projection privée à la United Talent Agency à Beverly Hills le 4 mars 2020, le film d’animation est disponible sur Netflix depuis le 20 novembre.