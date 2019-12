WhatsApp stoppe la prise en charge de Windows Phone

WhatsApp stoppe le support pour Windows Phone aujourd’hui. Pour les plus anciennes versions d’Android et d’iOS, la date est fixée au 1er février 2020.

Le Windows Phone de Microsoft est désormais une légende technologique. Bien qu’il ait finalement été remplacé par Windows 10 Mobile, le système d’exploitation Windows Phone classique n’a survécu que quelques années avant sa réception moins que positive de la part des critiques et des clients, obligeant Microsoft à déclarer sa fin de vie. De nombreux développeurs d’applications ont déjà cessé de prendre en charge les téléphones Windows restants, mais aujourd’hui, une autre société tourne la page sur l’appareil: Facebook.

La plateforme de réseaux sociaux supprime officiellement la prise en charge du Windows Phone de son application de messagerie populaire, « WhatsApp ». Ce changement entre en vigueur le 31 décembre 2019, soit demain. De plus, les développeurs de WhatsApp cesseront de prendre en charge les anciennes versions d’Android (2.3.7 et antérieures) et iOS (iOS 8 et antérieures) le 1er février 2020.

“Vu que nous ne développons plus activement pour ces systèmes d’exploitation, certaines fonctionnalités pourraient cesser de fonctionner à tout moment”, prévient WhatsApp.

Les nouvelles d’aujourd’hui ont été révélées dans un article de support mis à jour au lieu d’une annonce officielle, donc cela peut surprendre certains. Cependant, au moins pour la base d’utilisateurs Windows Phone, l’impact de ce changement sera probablement minime.

Tous les téléphones Windows restants sont assez anciens maintenant, et leurs utilisateurs sont probablement déjà mentalement préparés à de telles nouvelles. Bien sûr, nous devons préciser que la fin du support officiel ne signifie pas nécessairement que vous ne pourrez plus utiliser une application.

Les développeurs de logiciels le préféreraient certainement de cette façon, mais tant que vous êtes prêt pour des fonctionnalités bogues ou cassées et des risques de sécurité, vous pourrez peut-être continuer à accéder à WhatsApp sur votre appareil vieillissant pendant au moins quelques mois après sa fin. date de prise en charge.