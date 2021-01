Dr Stone : regarder la saison 2 de l’anime en streaming VOSTFR

Comment regarder en streaming la saison 2 de l’anime Dr Stone en VOSTFR sur internet ? Voici la réponse.

Dr. Stone est un shōnen manga japonais écrit par Riichirō Inagaki et dessiné par Boichi. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shūeisha depuis 6 mars 2017. La version française est publiée par Glénat depuis avril 2018. Une adaptation en une série télévisée d’animation par TMS Entertainment est diffusée entre le 5 juillet et le 13 décembre 20195. Une saison 2 est diffusée depuis le 14 janvier 2021.

DE Stone suit Taiju, un lycéen comme les autres, qui raconte à son meilleur ami Senku, un génie des sciences, qu’il est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzuriha, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années. Alors qu’il s’apprête à lui déclarer sa flamme, une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme toute l’humanité en statues de pierres. Lorsque Taiju réussit finalement à se libérer, il se retrouve face à un monde complètement différent où la nature a repris ses droits. Mais il n’est pas le seul à s’être réveillé. Son ami Senku, qui l’a précédé dans son éveil, lui annonce que 3 700 ans se sont écoulés depuis le mystérieux événement. Ensemble ils devront allier les compétences scientifiques exceptionnelles de l’un et les aptitudes physiques de l’autre pour sauver les 7 milliards d’êtres humains encore pétrifiés et découvrir l’origine de cette catastrophe.

Regarder Dr Stone en streaming VOSTFR

Si vous souhaitez regarder l’anime en streaming, celui-ci est disponible sur la plateforme spécialisée Crunchyroll moyennant un abonnement de 4,99 €/mois. L’autre possibilité pour voir l’animé sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de l’animé suivi des mots-clés « en streaming ».