La société Fitbit est désormais la propriété de Google

Google possède désormais Fitbit et promet de ne pas utiliser les données de santé du tracker pour le ciblage publicitaire.

Google poursuit depuis un certain temps déjà l’acquisition de la société de technologie de fitness Fitbit, mais l’accord a été analysé par une longue enquête de la Commission européenne sur la confidentialité. Cependant, l’enquête est enfin terminée et Google a pu avancer: le géant américain est désormais le nouveau propriétaire de Fitbit.

Après des mois de discussions entre Google, Fitbit et la CE, un accord a finalement été conclu et Google détient officiellement Fitbit. Cette nouvelle a été annoncée séparément aujourd’hui par Fitbit lui-même et son nouveau seigneur géant de la recherche. La publication de Fitbit se concentre en grande partie sur la manière dont l’acquisition par Google conduira à un avenir meilleur pour l’entreprise et ses utilisateurs tout en minimisant les risques potentiels pour la confidentialité.

«Nous avons constamment repoussé les limites de ce qu’il était possible de mesurer directement au poignet : pas, fréquence cardiaque, suivi du sommeil et du stress », écrit James Park, PDG et co-fondateur de Fitbit. « Avec l’accès aux incroyables ressources, connaissances et plateforme mondiale de Google, les possibilités sont vraiment illimitées. »

Park poursuit en disant que la confiance des utilisateurs « continuera à être primordiale » et que leurs solides protections en matière de confidentialité et de sécurité des données seront maintenues après la fusion (en partie grâce aux demandes de la Commission européenne, nous l’imaginons).

« Google continuera de protéger la confidentialité des utilisateurs de Fitbit et a pris une série d’engagements contraignants avec les régulateurs mondiaux », assure Park à ses clients. « … Les données relatives à la santé et au bien-être des utilisateurs Fitbit ne seront pas utilisées pour les publicités Google et ces données seront conservées séparément des autres données relatives aux annonces Google. »

Il reste à voir si ces nobles affirmations seront vraies ou non à long terme. Les règles de la Commission européenne pour cette fusion sont bonnes pour la prochaine décennie, mais comme nous le savons tous, les grandes entreprises technologiques sont toujours à la recherche de moyens nouveaux et créatifs de contourner les réglementations.

La transaction entre Google et Fitbit représenterait au total environ 2,1 milliards de dollars, ce qui devrait se traduire par un bon paiement pour les parties prenantes et les fondateurs de Fitbit.