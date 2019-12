Le Pixel 4a de Google serait équipé d’un écran percé

Le Pixel 4a pourrait être le premier téléphone de Google à proposer un écran percé, selon de nouveaux rendus publiés par 91Mobiles.

Les rendus non officiels, basés sur des informations fournies par le leaker OnLeaks, montrent ce qui pourrait être une version entrée de gamme non annoncée du Pixel 4 récemment publié, similaire au Pixel 3a qui a suivi le Pixel 3 de l’année dernière.

Le design semble combiner des éléments du Pixel 4 et du 3a. La prise casque 3,5 mm du 3a revient, tout comme les haut-parleurs à déclenchement par le bas et le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Pendant ce temps, le bossage carré de l’appareil photo du Pixel 4 fait également son apparition ici. Cependant, alors que le Pixel 4 comprenait deux capteurs à l’arrière, les rendus affirment que le 4a n’en aurait qu’un. Le 4a serait livré avec un écran de 5,7 ou 5,8 pouces, ce qui est un peu plus grand que l’écran de 5,6 pouces du Pixel 3a.

On ne sait pas si la technologie de détection de mouvement Project Soli du Pixel 4 sera incluse. Cependant, étant donné que le rendu montre le 4a avec une bordure supérieure beaucoup plus petite que le Pixel 4, la technologie aurait dû être réduite considérablement pour s’y adapter. Étant donné que le point de vente du Pixel 3a était son prix attractif, cela semble peu probable.

Selon 9to5Google, le Pixel 4a devrait être révélé à une date similaire à celle du Pixel 3a, ce qui signifie que nous pourrions le voir en mai 2020.

Rappelons qu’il s’agit ici de rendus non officiels, il n’y a donc aucune garantie que le téléphone final finira par y ressembler. Il convient également de noter que Google n’a pas officiellement confirmé que l’appareil existe en premier lieu. Cependant, étant donné que les informations proviennent d’OnLeaks, qui était à l’origine de fuites précises avant l’annonce de l’iPhone 11 et du Note 10, il y a de fortes chances qu’elles soient exactes.