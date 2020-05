La WWDC virtuelle d’Apple débutera le 22 juin

La Worldwide Developers Conference (ou WWDC) 2020 d’Apple se déroulera en ligne, à partir du 22 juin.

Apple n’a pas tenu la WWDC à la fin du mois depuis plus d’une décennie, mais étant donné les circonstances uniques en jeu cette fois-ci, c’est compréhensible. Le géant de la technologie n’a pas dit non plus combien de temps durerait la conférence virtuelle, même si elle dure généralement cinq jours.

Apple a confirmé mardi que sa conférence mondiale annuelle des développeurs débutera le 22 juin.

Comme vous l’avez sans doute déjà entendu, Apple tiendra la conférence virtuellement pour la première fois en 31 ans d’événement en raison des efforts continus pour lutter contre le Covid-19.

Apple a déclaré que les développeurs du monde entier auront accès aux prochaines versions majeures d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS lors de la conférence. « Nous avons hâte de rencontrer en ligne en juin la communauté mondiale des développeurs et de partager avec eux tous les nouveaux outils sur lesquels nous travaillons pour les aider à créer des applications et des services encore plus incroyables », a déclaré Phil Schiller, vice-président senior d’Apple. du marketing mondial.

Il n’est pas rare qu’Apple glisse quelques annonces sur le hardware à la WWDC. L’année dernière, par exemple, nous avons vu la société dévoiler son nouveau Mac Pro de troisième génération et le Pro Display XDR et en 2017, nous avons aperçu le haut-parleur intelligent HomePod, un iPad Pro 10,5 pouces et un nouvel iMac Pro, ainsi que d’autres appareils actualisés.

Avec Apple qui vient d’annoncer un MacBook Pro 13 pouces actualisé cette semaine en plus de l’iPhone SE nouvellement créé, un MacBook Air actualisé et un nouvel iPad Pro, il semble de plus en plus probable que la WWDC de cette année pourrait faire l’impasse sur cette petite tradition du côté du hardware.

Plus d’informations arriveront à l’approche de l’événement, a déclaré Apple. La participation sera gratuite pour tous les développeurs.