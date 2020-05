Apple annonce un MacBook Pro 13 pouces actualisé avec Magic Keyboard

Apple a annoncé une nouvelle version bien nécessaire du MacBook Pro 13 pouces. Ce modèle actualisé est notamment équipé du Magic Keyboard.

Apple a annoncé lundi une version actualisée de son MacBook Pro 13 pouces qui obtient un nouveau clavier, plus de stockage et de meilleures performances globales qui seront disponibles pour les clients plus tard cette semaine. Il sera également proposé dans certains magasins Apple, bien que, compte tenu des fermetures liées aux efforts de confinement contre le Covid-19, son acquisition sera un peu plus difficile qu’à l’accoutumée.

Le nouveau Magic Keyboard remplace le clavier Butterfly lancé il y a quelques années. Tom Boger d’Apple, directeur principal du marketing des produits Mac et iPad, a déclaré que le Magic Keyboard offre la meilleure expérience de frappe jamais réalisée sur un ordinateur portable Mac.

Plus important encore, toute la gamme de portables Apple a été purgée du clavier Butterfly. La société a mis à jour son MacBook Pro 16 pouces en novembre 2019 et a actualisé le MacBook Air en mars 2020.

Ailleurs, vous trouverez le double du stockage standard par rapport à la génération précédente grâce à un disque SSD de 256 Go. Ceux qui ont besoin d’espace supplémentaire peuvent configurer le MacBook Pro avec jusqu’à 4 To de stockage intégré et pour le processeur, il est possible d’aller jusqu’à un processeur Intel Core de 10e génération avec Turbo Boost à 4,1 GHz. Les chipsets Iris Plus Graphics, quant à eux, offriraient des performances jusqu’à 80% plus rapides que les MacBook Pro 13 pouces de génération précédente.

Il convient de noter que ce MacBook Pro 13 pouces actualisé n’est pas l’ordinateur portable que beaucoup attendaient. Le châssis et l’écran de l’ordinateur portable restent à peu près les mêmes que les modèles précédents, contrairement au MacBook Pro 16 pouces qui a reçu un écran plus grand sur le même encombrement de 15 pouces grâce à des bordures plus fines. De plus, les modèles d’entrée de gamme vous proposeront toujours un processeur de 8e génération au même prix, vous devez donc payer plus pour obtenir la 10e génération. En d’autres termes, il s’agit davantage d’un rafraîchissement de spécifications standard, avec en bonus un meilleur clavier (et d’une touche Echap physique!).

L’appareil est également configurable avec 16 Go de mémoire plus rapide à 3 733 MHz sur certains modèles et peut être équipée jusqu’à 32 Go pour la première fois.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces d’Apple est disponible à la commande au moment de la rédaction à partir de 1 499 €.