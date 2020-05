Prisme7, le premier jeu du Centre Pompidou est disponible gratuitement sur mobiles et PC

Prisme7, le premier jeu développé en association avec le Centre Pompidou est disponible gratuitement sur mobiles et PC.

Conçu par Game In Society et Bright en association avec le Centre Pompidou, le jeu Prisme7 vous propose une aventure dans un univers artistique et poétique au cœur des œuvres majeures de la collection du Musée National d’Art Moderne, plus grande collection d’Europe. Il permet à des joueurs de tous niveaux d’appréhender la création en s’appuyant pour la première fois sur la plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe. Sa singularité repose en outre sur des ressources pédagogiques pour approfondir ses connaissances.

Naviguant entre couleur et lumière, en immersion dans un univers poétique, le joueur est aisi invité à explorer un organisme qui se construit au contact de la découverte des caractéristiques plastiques et sensorielles de créations telles que Le Rhinocéros de Xavier Veilhan ou les célèbres tuyaux de Renzo Piano et Richard Rogers.

Depuis le 24 avril, Prisme7 est téléchargeable gratuitement sur les stores iOs, Android, PC/Steam, Mac. Pour le tester, il suffit de se rendre à cette adresse.

« Et si le jeu vidéo était aussi capable de jouer avec les règles de l’art, d’en challenger les canons ? Nous avons comme démarche de game designer et de produire une œuvre contemporaine qui s’inscrive dans l’histoire de l’art. Car quoi de plus joueur avec la réalité qu’un artiste ? » souligne Olivier Mauco, game director Prisme 7 et président de Game in Society et co-producteur.

Abdel Bounane, creative director de Prisme7 et président de Bright et co-producteur, précise : « Le jeu-vidéo est l’une des dernières formes artistiques de notre culture, mais paradoxalement, aucun jeu n’a réussi à proposer une expérience artistique qui immerge dans le champ de l’art moderne et contemporain. »

Prisme7 sera également à disposition pour les professeurs sur la plateforme Éduthèque du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.