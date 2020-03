La sortie de l’iPhone 12 ne devrait pas être retardée

Alors que sa chaîne de production revient petit à petit à la normale en Chine, Apple aurait toujours l’intention de commercialiser l’iPhone 12 cet automne.

En novembre 2019, alors que le coronavirus n’était pas encore présent, Apple disait aux fournisseurs de s’attendre à plus de 100 millions de commandes de son futur iPhone 12 compatible 5G. Cela a commencé à paraître beaucoup moins réaliste plus tôt ce mois-ci dans le contexte d’un ralentissement significatif de production et les retards dans la chaîne d’approvisionnement des composants essentiels.

Pourtant, Apple et les analystes ont maintenu qu’il n’y a aucune raison de croire que la société devra retarder le lancement de l’un des produits prévus pour cette année. Et, bien sûr, Apple a récemment lancé une version mise à jour du MacBook Air Retina avec un clavier à ciseaux, le MacBook Pro devant être l’une des annonces majeures de la WWDC uniquement en ligne en juin.

La société a également actualisé l’iPad Pro avec un meilleur système de caméra et un nouvel accessoire Magic Keyboard qui le fait ressembler à une alternative solide à la Surface Pro de Microsoft. Et selon un nouveau rapport de Bloomberg, la sortie de l’iPhone 12 est toujours en bonne voie pour cet automne.

La production de masse des nouveaux téléphones 5G d’Apple devrait commencer au plus tôt en mai, alors que Bloomberg indique que les sources de l’industrie voient toujours un rythme lent des expéditions de composants pour le processus d’assemblage. Par exemple, Apple s’appuie sur Broadcom pour les puces sans fil dans le cadre d’un récent accord de 15 milliards de dollars, mais le géant du silicium a récemment déclaré qu’il s’attend à un impact significatif sur ses activités au cours du second semestre de cette année.

Apple semble optimiste quant à la situation, surtout si vous regardez sa décision de rouvrir ses magasins physiques en Chine. Le PDG Tim Cook a également déclaré plus tôt ce mois-ci que la baisse du taux de production observée à Foxconn était une « condition temporaire ».