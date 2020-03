L’Ascension de Skywalker : aucune director’s cut de J.J. Abrams

L’acteur Greg Grunberg, ami de longue date du réalisateur J.J. Abrams, a révélé qu’aucune director’s de l’Ascension de Skywalker n’existe.

L’acteur Greg Grunberg, ami de longue date du réalisateur J.J. Abrams, a déclaré dans une nouvelle interview avec le Hollywood Reporter qu’à sa connaissance, il n’y a pas de montage alternatif de L’Ascension de Skywalker malgré une rumeur persistante de la part des fans. Les fans qui n’étaient pas satisfaits du film de 2019 se sont accrochés à une théorie selon laquelle Abrams a été poussé par Disney pour rendre l’épisode plus convivial pour les fans, et qu’il y avait quelque part une coupure de réalisateur avec la version « réelle » du film d’Abrams. Par conséquent, le hashtag #ReleaseTheJJCut est né.

Cependant, Grunberg a déclaré à THR qu’il ne pense pas qu’une telle version existe:

«Je suis complètement honnête ici, mais pas une seule fois il ne m’a jamais dit qu’il y avait une pression sur lui pour ce montage. Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait de vérité là-dessus, et je serais surpris s’il y avait une version J.J. Abrams. Chaque film passe par une série de montages; c’est juste sa nature. Je n’y adhère pas du tout. «

Grunberg a également ajouté que contrairement à une autre rumeur, il ne pensait pas qu’Abrams voulait que l’épisode soit une réfutation de Les Derniers Jedi de Rian Johnson, qui était le deuxième volet de la saga Skywalker en trois films, et le seul qu’Abrams n’ait pas réalisé. «Je n’ai jamais entendu une chose dénigrante de J.J. à propos de Rian », a déclaré Grunberg à THR. «J.J. aime ce gars. Il aime à quel point il est créatif et brillant. »

Abrams et Grunberg se connaissent depuis qu’ils sont enfants, et il est aussi une bonne source pour réfuter les rumeurs d’une autre version de L’Ascension de Skywalker. Mais comme le savent tous ceux qui ont passé plus de cinq minutes sur Internet, les théories du complot des fans ont tendance à continuer à avancer, peu importe ce que les «faits» suggèrent.