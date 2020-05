Boeing dévoile le premier prototype de son drone de combat

Le constructeur américain Boeing a dévoilé le premier prototype de son drone de combat, mis à la disposition de la Royal Australian Air Force.

Le programme de drones furtifs de Boeing, appelé Airpower Teaming System, a été révélé en Australie l’année dernière. Également connu sous le nom de projet Loyal Wingman, le programme a vu un investissement de 40 millions de dollars du gouvernement australien, qui a passé trois commandes de drones pour la Royal Australian Air Force (RAAF). Conçu et fabriqué localement, le premier des trois prototypes a récemment été dévoilé dans ce qui est salué un moment historique pour l’Australie après avoir construit son premier avion militaire en plus de 50 ans.

La branche australienne de Boeing a récemment présenté le premier drone de combat « Loyal Wingman » à la RAAF, un drone furtif à propulsion à réaction avancé d’une portée de plus de 3700 km. Dans sa déclaration officielle, Boeing qualifie l’événement de jalon historique pour la société, marquant son plus grand investissement dans la technologie des avions sans pilote en dehors des États-Unis.

Le drone servira de base au système de groupement de puissance aérienne de Boeing, visant à renforcer sa présence dans l’industrie mondiale de la défense et à fournir aux forces armées un atout de combat abordable qui utilise une technologie autonome et une IA pour améliorer les capacités aériennes.

Le Loyal Wingman, qui fait 11,6 mètres de long, est un drone de grande taille qui n’a que quatre surfaces mobiles et un nez long amovible qui peut être embarquer différents capteurs et charges utiles selon les exigences de la mission.

Boeing a créé un «jumeau numérique» du drone pour simuler son fonctionnement tout au long du processus de conception et pour couvrir ses aspects de production et de maintenabilité. L’avion utilise également la plus grande pièce composite unique infusée de résine de Boeing dans la structure pour aider à réduire les coûts et la main-d’œuvre nécessaires au processus de fabrication.

Un autre point fort du drone est l’IA et la capacité semi-autonome qui lui permettront de se manœuvrer de manière experte, nécessitant peu ou pas de contribution des pilotes de chasse. « Lorsque vous faites équipe, par exemple avec un Super Hornet, ils n’ont pas le luxe pendant les manœuvres de combat ou les opérations de piloter à distance un autre avion tout en pilotant le leur », a déclaré Shane Arnott, directeur du programme ATS de Boeing.

Le premier prototype, qui a pris forme plus tôt cette année, a été mis sous tension pour la première fois en avril et fera maintenant l’objet d’essais au sol, suivis d’un taxi et d’un premier vol plus tard cette année.