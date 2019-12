Volkswagen prévoit de vendre un million de voitures électriques par an d’ici 2023

Pour l’horizon 2023, le constructeur allemand Volkswagen prévoit de vendre un million de voitures électriques par an.

Volkswagen a manifesté un intérêt constant pour le marché de l’électrique, mais n’a pas encore fait un mouvement digne de ses revenus annuels de 236 milliards de dollars. L’année dernière, la marque a vendu 70 000 véhicules électriques. Tesla, avec seulement 21 milliards de dollars de ventes par an, en vend environ trois fois plus.

En 2020, Volkswagen passera à l’offensive avec le lancement de son parc électrique ID. Alors qu’il avait initialement prévu de fabriquer un million de voitures électriques par an d’ici 2025, le constructeur maintenant pouvoir vendre un million et demi de voitures électriques d’ici là. Son nouvel objectif est de vendre un million par an en 2023.

«2020 sera une année clé pour la transformation de Volkswagen. Avec le lancement sur le marché de l’ID.3 et d’autres modèles attrayants de la famille ID, notre offensive électrique deviendra également visible sur les routes », a déclaré Thomas Ulbrich, qui dirige la division électrique de Volkswagen. « Notre nouveau plan global pour 1,5 [million] de voitures électriques en 2025 montre que les gens veulent une mobilité individuelle respectueuse du climat – et nous la rendons abordable pour des millions de personnes. »

Révélée en septembre dernier, la Volkswagen ID.3 est censée représenter la troisième génération de l’évolution de Volkswagen, une sorte de succession à la Golf comme la Golf a succédé à la Beatle. Le véhicule cible un marché similaire au Tesla Model 3 avec un prix de 30000 euros pour le modèle de base avec des améliorations optionnelles de la gamme et de la puissance, mais il est un peu plus ancré dans sa design que ses concurrents. C’est une Golf si la Golf a toujours été électrique, avec tous les avantages d’être à la fois électrique et de conception Volkswagen.

L’usine de Volkswagen à Zwickau, en Allemagne, est déjà équipée pour fabriquer 330 000 ID.3 par an. C’est loin d’un million, mais cela reste impressionnant. Tesla a eu suffisamment de mal à faire construire la Model 3 à un rythme de 5000 par semaine, ce qui équivaut à environ 260 000 par an, lors de son premier lancement. Avec des plans pour fabriquer un hayon électrique encore moins cher, des berlines, une variété de SUV et même un buggy, Volkswagen pourrait bien atteindre ses nobles objectifs.