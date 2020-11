Le Bitcoin atteint sa valeur la plus élevée depuis 2017

Le bitcoin a dépassé les 18 000 $ mardi soir, ce qui est la valeur la plus élevée depuis décembre 2017.

La résurgence du Bitcoin se fait sentir dans les industries de la cryptomonnaie et de la finance. Personne ne sait où va la cryptomonnaie. C’est un peu comme faire des montagnes russes, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, vous vous accrochez simplement pour le trajet.

Après avoir atteint un sommet historique d’environ 19700 $ fin 2017, le prix d’un seul Bitcoin a fortement chuté avant de culminer autour de 3200 $ en décembre 2018.

La cryptomonnaie volatile a de nouveau chauffé au cours de l’été et après avoir parcouru quelques sommets et vallées, elle a été pour la plupart à plein régime depuis. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie juste autour des 18000 $ et semble en bonne voie pour tenter sérieusement de dépasser sa valeur record.

Une étude sur la course de Bitcoin en 2017 a affirmé que cela pourrait avoir été le résultat d’une manipulation du marché.

Les cryptomonnaies, et Bitcoin en particulier, ont bénéficié d’un intérêt récent pour les sociétés d’investissement et de services financiers.

La société d’intelligence d’affaires MicroStrategy a acheté 175 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin en septembre, ce qui représente l’acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires par l’entreprise. « À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses », a déclaré le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor.

En octobre, Square a annoncé qu’il investissait 50 millions de dollars (environ un pour cent de ses actifs totaux) dans Bitcoin, affirmant qu’il considérait la crypto-monnaie comme un instrument d’autonomisation économique. La semaine dernière, PayPal a commencé à laisser les utilisateurs américains acheter, détenir et vendre quatre cryptomonnaies spécifiques, dont le Bitcoin.