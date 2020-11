Wonder Woman 1984 sortira simultanément au cinéma et sur HBO Max à Noël

Initialement prévu pour le mois de juin, le film Wonder Woman 1984 sortira finalement à Noël au cinéma et sur HBO Max aux USA.

Avec la pandémie décimant l’industrie du cinéma et de nombreux cinémas à travers le monde toujours fermés ou re-fermés, le très attendu Wonder Woman 1984 est en passe de devenir le prochain blockbuster majeur à sortir en salles et en streaming le même jour: le 25 décembre.

La suite du très populaire Wonder Woman de 2017 arrive dans les cinémas ouverts et HBO Max le jour de Noël. Il restera sur le service de streaming pendant un mois et est gratuit pour les abonnés du service à 15 $, les autres films qui bénéficient de lancements simultanés de cinéma/streaming facturent généralement un supplément pour le privilège de regarder une nouvelle version à la maison.

Wonder Woman 1984, comme beaucoup de films cette année, a vu sa date de sortie reportée à plusieurs reprises. Il continuera à être projeté dans les salles pendant plusieurs semaines après sa diffusion sur HBO Max avant d’être disponible en location à la demande.

Dans les pays où HBO Max n’est pas disponible, comme en France, Wonder Woman 1984 débarquera dans les salles le 16 décembre.

For the first time ever, #WonderWoman1984 will release in theaters and stream exclusively on @HBOmax* on December 25.

*Available on HBO Max in the US only at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/bU1Lmg5YDA

— Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) November 19, 2020