Google Stadia : la version bêta pour iOS bientôt disponible via un client Web Safari

Google va bientôt proposer son service de jeux Stadia sur iOS, mais sans passer par l’App Store.

Il semble que les entreprises aient trouvé un moyen de contourner les lourdes restrictions d’Apple sur les plateformes de jeux. Nvidia, Microsoft, Amazon et maintenant Google ont recours à des applications Web pour obtenir leurs services de jeux en nuage sur les iPhone. La vraie question est est-ce qu’Apple permettra cette brèche dans son jardin clos ou trouvera-t-elle une excuse pour l’écraser?

Jeudi, Google a annoncé que Stadia arriverait sur iOS via un client Web qui fonctionnera avec Safari Mobile. Le géant de la recherche a déclaré qu’une version bêta publique devrait commencer à se déployer dans les semaines à venir. Plus d’informations devraient être fournies à l’approche des tests.

Stadia est déjà disponible sur les téléphones Android depuis un certain temps via une application native. Bien qu’il existe une application Stadia pour iOS, elle est généralement inutile car vous ne pouvez gérer votre compte Stadia qu’à partir de celle-ci. Il ne diffusera pas les jeux à jouer.

