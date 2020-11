Google étend de six mois la prise en charge de Chrome pour Windows 7

Google a annoncé une extension de la prise en charge de Chrome pour le système d’exploitation Windows 7.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui préfèrent toujours Windows 7 aux versions plus récentes du système d’exploitation. Google a prolongé de six mois la prise en charge de Chrome pour le vénérable système d’exploitation, donnant aux entreprises dont les projets de migration vers Windows 10 ont été suspendus en raison de la pandémie plus de répit.

Bien que Windows 7 ait atteint la fin de la période de support étendue pour les utilisateurs n’ayant pas pris l’option « support payant » en janvier, il se trouve toujours sur environ un cinquième de toutes les machines Windows. Une partie de la raison du lent déclin est la pandémie; les services informatiques des entreprises devant faire face au passage au travail à distance, aux nouveaux protocoles de sécurité et à d’autres projets connexes, le passage à Windows 10 est devenu moins prioritaire.

« Alors que les derniers mois ont servi de catalyseur pour les investissements technologiques et les initiatives de transformation numérique pour de nombreuses organisations, pour d’autres, certains projets informatiques prévus ont peut-être dû passer au second plan », a écrit Max Christoff, directeur de l’ingénierie de Google pour Chrome.

Avant la pandémie, Google avait déclaré qu’il continuerait à mettre à jour Chrome sur Windows 7 pendant 18 mois après la fin de la date de support étendu de ce dernier, ce qui nous aurait amenés jusqu’en juillet 2021. Désormais, les mises à jour de sécurité ont été prolongées au moins jusqu’en janvier 2022.

«Nous espérons que cette extension donnera à nos entreprises clientes la flexibilité dont elles ont besoin pour continuer à soutenir leur personnel, tout en quittant Windows 7 lorsque leur situation le permet», a ajouté Christoff.

Au deuxième trimestre de 2020, un rapport commandé par Google a révélé que 21% des entreprises étaient toujours en train de migrer vers Windows 10, tandis que 1% prévoyaient de commencer à migrer prochainement. Il est probable que Covid-19 a jeté une clé dans les plans de nombreuses organisations, retardant la mise à niveau des versions antérieures de Windows.