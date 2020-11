Le télescope spatial emblématique Arecibo est en cours de démantèlement alors qu’il a subit d’importants dégâts ces derniers mois.

L’Observatoire Arecibo, le télescope spatial américain emblématique situé dans la jungle portoricaine, est en cours de démantèlement après 57 ans de fonctionnement à la suite de deux ruptures de câbles destructrices qui l’ont empêché d’être réparé en toute sécurité.

En août, peu de temps après que la tempête tropicale Isaias a frappé Porto Rico, un câble auxiliaire de 7 centimètres d’épaisseur a glissé de sa prise, déchirant un trou de 30m dans la parabole du réflecteur de 305m. Plus tôt ce mois-ci, juste avant le début des réparations, un câble principal de 6,8 tonnes s’est brisé de la même tour, heurtant l’antenne et causant davantage de dommages aux panneaux ci-dessous.

Même ceux qui ne connaissent pas le télescope pourraient s’en souvenir puisqu’il a été vu dans le film GoldenEye de la saga James Bond. Le site a également été utilisé dans Contact, La Mutante et un épisode de X-Files en 1994.

Les deux câbles soutenaient la plate-forme massive assise à 137m au-dessus de l’antenne. Si un autre câble tombe en panne, la structure métallique de 900 tonnes s’écraserait sur le disque, entraînant probablement les trois tours de support vers le bas. La cause de la rupture initiale du câble n’a pas encore été établie.

La National Science Foundation (NSF) des États-Unis affirme que toute tentative de réparation de l’observatoire serait trop dangereuse pour les personnes impliquées. « La NSF a conclu que ces récents dommages au télescope de 305 m ne peuvent pas être résolus sans risquer la vie et la sécurité des équipes de travail et du personnel », a déclaré Sean Jones, directeur adjoint de la direction des sciences mathématiques et physiques de la NSF. « La NSF a décidé de commencer le processus de planification d’un déclassement contrôlé. »

Même déterminer le temps qu’il reste à l’observatoire avant de s’effondrer s’avère impossible. «Les tentatives de stabilisation ou de test des câbles pourraient accélérer la défaillance catastrophique», a déclaré Ralph Gaume, directeur de la Division des sciences astronomiques de la NSF.

L’observatoire, géré par l’Université de Floride centrale, Yang Enterprises et UMET dans le cadre d’un accord de 20 millions de dollars sur cinq ans avec la NSF, a été utilisé pour rechercher des signes de vie extraterrestres, enquêter sur des astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux et analyser des étoiles lointaines. et les planètes.