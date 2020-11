Demon Slayer : comment regarder l’animé en streaming

Voici comment regarder en streaming l’animé Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) en Français sur internet.

Découvrez une aventure où le sang va couler sous la lame de l’épée. Nous sommes pendant l’ère Taishô. Tanjirô, un jeune et sympathique vendeur de charbon voit son quotidien changer radicalement après le massacre de sa famille par un démon. Seule sa petite sœur Nezuko survit à l’attaque, mais elle est transformée en un démon féroce. Ils partent tous deux en voyage afin de prendre leur revanche et de rendre à Nezuko son apparence d’origine. Vivez avec eux ce périple dans lequel le destin des humains et des démons s’entremêlent.

L’animé, débuté en 2016 au Japon et qui compte actuellement une saison, est une adaptation du manga éponyme. Sa popularité a permis la mise en chantier d’un long-métrage, Demon Slayer – Le Train de l’infini, qui est sorti le mois dernier. Celui-ci a généré le 2 novembre 15,8 milliards de yens (environ 128 millions d’euros) de recettes et s’est hissé au classement des dix films les plus rentables de l’histoire dans l’Archipel nippon.

Comment regarder Demon Slayer en streaming ?

L’animé est disponible en streaming sur la plateforme Wakanim, où les épisodes sont disponibles en HD. Wakanim permet d’échanger, discuter entre fans autour de vos animes préférés et bien-sûr, les regarder en simulcast, c’est à dire 1h après leur sortie au Japon.

La série se trouve aussi sur des sites de streaming illégaux, mais nous ne proposerons pas de lien direct. Une petite recherche sur Google avec le nom de l’animé suivi du mot-clé « streaming » vous donnera toutes les informations nécessaires.