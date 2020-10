Un timelapse d’une supernova explosant plus brillamment que cinq milliards de soleils

Le télescope spatial Hubble a capturé des images d’une naine blanche explosant en supernova dans la galaxie en spirale NGC 2525.

Les supernovas sont sans doute l’un des phénomènes les plus spectaculaires de l’univers observable. Elles ne sont pas rares, l’une d’elles se produisant environ une fois par seconde. Cependant, il est rare d’en capturer une en action. Au cours de la dernière année, le télescope spatial Hubble a réussi à faire exactement cela.

Depuis un an, le télescope spatial Hubble (HST) a été formé sur ce que la NASA définit comme une supernova de «type Ia» à 70 millions d’années-lumière. À ce moment-là, le HST a capturé des photos alors que l’explosion de l’étoile a culminé puis s’est estompée. Les astronomes ont intégré les images dans un fantastique clip accéléré de 30 secondes montrant la mort d’une étoile (ci-dessous).

La NASA a déclaré qu’au plus fort de l’explosion, l’étoile était cinq milliards de fois plus brillante que notre soleil et plus lumineuse que toutes les étoiles de sa propre galaxie. Ci-dessous, une animation montrant les phases et l’expansion d’une supernova. La NASA note que la matière peut être éjectée à des vitesses allant jusqu’à six pour cent de la vitesse de la lumière.

L’étoile était une naine blanche dans un système binaire aspirant la matière de son étoile partenaire. La naine blanche a finalement atteint une masse critique, chauffant son noyau au point de déclencher une réaction en chaîne thermonucléaire.

Étant donné que les scientifiques ont déjà déterminé que les supernovas de type Ia atteignent un pic à la même luminosité, ils peuvent donc l’utiliser pour mesurer la distance entre les galaxies avec précision. Ils peuvent ensuite brancher les distances pour calculer le taux d’expansion de l’univers.