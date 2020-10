Google présente le Pixel 5, un smartphone compatible 5G

Après plusieurs mois de spéculations autour du Pixel 5, Google a finalement présenté le terminal lors d’une conférence virtuelle.

Quelques mois avant que Samsung ne publie le Galaxy Note 20, il y avait des rumeurs selon lesquelles la pandémie et ses effets économiques verraient le lancement du téléphone sous les 1000 euros. Bien sûr, ils se sont avérés faux: le Note 20 Ultra coûtait 1300 $, tandis que le Note 20 à dos en plastique était d’environ 1049 euros. Avec le Pixel 5, cependant, Google a créé un téléphone pour l’époque actuelle.

Alors que les flagships d’aujourd’hui sont livrés avec le SoC Snapdragon 865 ou 865 Plus, le Pixel 5 dispose d’un Snapdragon 765G, qui comprend le modem X52 intégré de Qualcomm pour la prise en charge de la 5G. Il existe également un écran OLED de 6 pouces 2340 x 1 080 au format 19,5: 9 avec une caméra à poinçon. Et bien qu’il manque certaines fonctionnalités de pointe, le taux de rafraîchissement de 90 Hz du Pixel 4 demeure. Il y a aussi 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 080 mAh.

Une autre similitude avec le Pixel 4 est la configuration à double caméra à l’arrière. Cette fois, Google a opté pour un appareil photo principal de 12,2 mégapixels avec un champ de vision de 77 degrés et une ultra-large de 16 mégapixels avec un champ de vision de 107 degrés. Il existe également plusieurs modes photo alimentés par l’IA, ainsi que trois modes de stabilisation.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK

— Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020