Putlocker : les alternatives pour regarder des films en streaming

Si vous êtes à la recherche des alternatives gratuites au site Putlocker, voici une sélection de sites pour regarder des films en streaming.

Le site de streaming en ligne anglais Putlocker, autrefois très populaire, a disparu depuis longtemps. Il a été fermé en raison des menaces de poursuites judiciaires et de ciblage direct de la Motion Picture Association of America. Le site est mort, mais les raisons pour lesquelles il a jadis pris vie sont toujours là. Les gens sont toujours très désireux de regarder des films gratuitement. Depuis lors, de nombreux clones de Putlocker sont apparus et ont péri, mais les gens disent que ces derniers n’ont jamais été aussi bons ou sécurisés que l’original.

Les utilisateurs qui aiment explorer le World Wide Web par eux-mêmes devraient essayer quelque chose comme «putlocker movies site» ou «putlocker new site» dans le moteur de recherche de leur choix. D’autres peuvent simplement consulter notre liste pour sélectionner une alternative appropriée à Putlocker. Attention, comme Putlocker était en anglais, les sites ci-dessous le sont également :

1. 123MOVIES

123Movies, comme tous ses clones et miroirs, existe depuis un certain temps. Ce site fonctionne bien et est facile à utiliser avec toutes les sections de catégories et les filtres par pays et par genre. La sélection est assez large et tente de couvrir la plupart des nouvelles versions.

Alors allez-y, recherchez dans les titres, sélectionnez un film, choisissez un serveur et vous avez terminé, à condition que votre pop-corn soit prêt. Le support se charge en douceur et se met en mémoire tampon assez rapidement. Vous pouvez également «éteindre les lumières» sur votre page.

2. SOLAR MOVIE

Solar Movie est une autre alternative à Putlocker bien connue et suffisamment fiable parmi les sites de streaming de films. Les principaux avantages: c’est propre, c’est rapide, c’est facile à utiliser. Il n’a peut-être pas l’interface la plus élégante du monde, mais il dispose d’une excellente base de données. Ici, vous pourrez également trouver des films et des séries qui ne sont pas très promus. Cela peut donc être une excellente source pour les amateurs de films B.

Le streaming fonctionne également sans problème. Tant que votre connexion est rapide, vous ne devriez pas avoir de problèmes avec ce site.

3. FMOVIES

Fmovies est essentiellement une version légèrement meilleure de Solar Movie, avec plus d’attention aux détails et de nombreux autres films et séries grand public. La catégorisation des titres est meilleure en tant qu’expérience utilisateur globale lors de la navigation sur le site.

Malgré cela, certains utilisateurs signalent des problèmes de streaming des vidéos. On ne sait pas quelle en est la cause, mais qu’il s’agisse d’un trafic élevé ou de serveurs faibles, cela n’a pas vraiment d’importance lorsque vous rencontrez des problèmes pour regarder un film. De plus, vous devez être conscient des publicités, rien n’est jamais totalement gratuit.

4. GOMOVIES

GoMovies est pour le streaming, tout comme les autres, mais celui-ci est plutôt génial. GoMovies a une base de données partagée avec 123Movies, donc tout ce qui y est disponible devrait être disponible ici et vice versa, mais avec un meilleur design. De nombreux films sont disponibles en HD, vous pouvez donc les regarder sur grand écran.

La base de données est constamment mise à jour, c’est pourquoi vous avez une meilleure chance de trouver ce que vous recherchez. Il a beaucoup de nouveaux films et une quantité substantielle de classiques et est l’une des meilleures alternatives Putlocker.

5. POPCORN TIME

Popcorn Time est quelque chose de très différent de tout ce qui précède. Il s’agit d’un lecteur multimédia open source conçu pour être une alternative gratuite aux services de streaming vidéo sur abonnement comme Netflix, Hulu ou Amazon Prime. Mais contrairement à Putlocker et à d’autres sites de streaming gratuits, vous devrez en fait télécharger une application pour voir un film.

L’application peut streamer des torrents et peut être utilisée pour lire un fichier à partir de n’importe quel nombre de sources différentes. Par ailleurs, l’équipe travaille actuellement sur l’intégration d’un service VPN.