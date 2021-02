Google Play autorise les applications de paris dans 15 nouveaux pays

Google Play va autoriser les applications de jeu et de paris dans 15 nouveaux pays, dont les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Google Play a mis à jour ses règles pour autoriser les applications de jeux d’argent et de hasard dans 15 autres pays, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis. La mise à jour permettra aux développeurs de créer des applications de jeu et de paris disponibles sur Google Play dans les pays éligibles. Jusqu’à présent, Google n’autorisait les applications de jeux et paris que dans quatre pays: le Brésil, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Les nouvelles politiques entreront en vigueur le 1er mars et seront applicables dans 15 pays, à savoir l’Australie, la Belgique, le Canada, la Colombie, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie, l’Espagne, la Suède et la Suède. Cependant, il existe des limitations spécifiques aux États dans le cas des États-Unis.

«Nous mettons à jour notre politique sur les jeux d’argent, les jeux et les concours en argent réel afin que davantage de développeurs du monde entier puissent créer des entreprises durables, et d’une manière qui contribue à assurer la sécurité des consommateurs», a déclaré Google en annonçant les mises à jour de ses politiques Play Store.

Il est important de souligner que les développeurs qui lancent une application de jeu ou de paris dans l’un des pays éligibles doivent passer par un processus de demande préalable et effectuer un travail juridique. Cela ne ressemble pas à la façon dont les développeurs publient normalement une application ou un jeu sur Google Play.

Avant la nouvelle mise à jour, les utilisateurs d’Android dans l’un des nouveaux pays éligibles qui souhaitaient installer une application de jeux d’argent ou de hasard sur leurs téléphones devaient les télécharger ailleurs car Google ne fournissait pas de canal officiel pour télécharger ces applications. C’est pour cela qu’il existe des comparateurs, pour les apps et les sites, afin que l’internaute puisse savoir par exemple quel casino choisir. Pour cela, rien de plus simple, une petite recherche avec les termes « casino en ligne nouveau 2021 » fera apparaître tout ce qu’il faut.

En août 2017, Google Play a initialement autorisé les applications de jeu en argent réel au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Google a également permis l’accès aux applications de jeux d’argent au Brésil, limité aux applications approuvées publiées par la banque gouvernementale Caixa Economica Federal.