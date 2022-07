Quelqu’un a installé Doom sur une borne de commande McDonald’s

Quelqu’un s’est amusé a installer le jeu culte Doom sur une borne de commande dans un McDonald’s.

Si vous vous demandez pourquoi presque personne n’aime les bornes de commande automatique de McDonald’s, ce n’est pas à cause de leur incapacité à accepter les paiements en espèces. Une personne a pensé qu’elle pourrait trouver une meilleure utilisation pour ces appareils, alors elle a installé Doom sur l’une d’elles. Ce n’est pas la meilleure expérience de jeu, et cela ne donne certainement pas moins faim, mais cela nourrit l’âme de ceux qui ont grandi en jouant au jeu culte.

Pour les personnes qui ont un faible pour les jeux de tir à la première personne et le piratage de matériel, la première question qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils tombent sur une technologie est : « Est-ce que Doom fonctionne ? » Les gens ont fait fonctionner le FPS classique sur tout ce qui ressemble à de la technologie numérique, y compris une humble brique Lego équipée d’un minuscule microcontrôleur et d’un écran de test de grossesse numérique.

L’une des raisons de cette obsession sans fin est que le Doom original n’avait pas besoin de l’ordinateur le plus puissant pour fonctionner. Cependant, une autre raison est que l’on ne peut s’empêcher d’essayer de déchirer et de déchirer les démons sur les appareils de jeu les plus improbables.

Cette fois-ci, quelqu’un a décidé d’installer Doom sur un kiosque McDonald’s, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’une photo du résultat apparaisse sur Twitter. C’est plus impressionnant que de le faire fonctionner sur une caisse enregistreuse, mais pas aussi intelligent que de le faire fonctionner sur une lampe intelligente Ikea, un crypto-portefeuille ou, mieux encore, une imprimante à jet d’encre.

Il a également un problème d’ergonomie, car il faut se tordre le cou pour jouer. La personne qui a installé Doom sur la borne n’a pas eu assez de temps pour corriger ce détail, mais l’affichage est tourné de 90 degrés vers la droite. Cela mis à part, même John Romero lui-même approuve l’idée de transformer des démons en Big Mac.