Prouvez votre expertise en obtenant la certification Cisco CCIE Security

Selon les statistiques, 99 % des organisations utilisent les certifications pour prendre leurs décisions d’embauche. Donc, si vous voulez faire progresser votre carrière dans le domaine des réseaux, développer vos compétences dans le domaine de la sécurité, être en mesure de construire une carrière en tant qu’ingénieur ou architecte de réseau de sécurité, vous devriez envisager de passer la certification Certbolt . Cette désignation vous aide à prouver votre expertise dans les solutions de sécurité de base de Cisco et vous qualifie finalement pour des rôles de sécurité de niveau supérieur dans l’industrie.

Lisez ce qui suit pour savoir ce que la certification implique et comment elle peut vous aider professionnellement.

Se familiariser avec la certification de sécurité Cisco CCIE

La certification Cisco CCIE Security n’est probablement pas nouvelle pour les professionnels des réseaux ou les experts en sécurité des réseaux. Comme elle fait référence au niveau supérieur du programme certbolt , elle est considérée comme prestigieuse. La désignation CCIE peut être obtenue après avoir passé deux examens, l’examen de base 350-701 et l’examen de laboratoire (CCIE Security v6.0).

Avant de décider de vous présenter à ces examens, vous devez avoir au moins 5 à 7 ans de compétence dans la réalisation de tâches liées à la création et à l’application de solutions et de technologies de sécurité Cisco.

L’obtention de l’accréditation CCIE Security signifie que vous êtes en mesure de tirer parti des meilleures pratiques du secteur pour sécuriser les réseaux et les systèmes contre les vulnérabilités, les menaces et les risques en matière de sécurité. Plus important encore, le certificat vérifie vos compétences et vos connaissances en matière de conception, d’ingénierie, de mise en œuvre et de dépannage de la gamme complète de technologies et de solutions de sécurité Cisco.

Raisons d’obtenir la certification Cisco CCIE Security

-Compétences actualisées/pertinentes : Cette certification prouve votre capacité et vos compétences à mettre en œuvre les principales solutions de sécurité Cisco qui offrent une protection avancée contre les menaces et les attaques de cybersécurité. Elle garantit que vous avez une connaissance approfondie de la sécurité des environnements certbolt , réseaux et contenus en nuage.

-Un atout pour votre carrière : Cette désignation vous expose également à davantage de possibilités de développement en tant que professionnel des réseaux. Par exemple, vous pouvez obtenir un meilleur salaire de votre employeur en tant qu’ingénieur, architecte, ingénieur ou administrateur réseau CCIE.

-Salaire plus élevé : Après avoir amélioré vos connaissances et vos compétences, vous pouvez prétendre à un salaire plus élevé. Selon les statistiques de Ziprecruiter, les experts certifiés certbolt gagnent en moyenne 133 333 dollars par an.

-Le respect de vos collègues : Être certifié CCIE Security, signifie que vous devenez une autorité dans l’organisation dans laquelle vous travaillez, car vous pouvez résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Vous pouvez également leur donner des conseils. Dans ce cas, vous obtenez le respect de leur part.

-Être un leader : Ayant acquis des compétences pour travailler avec des solutions de sécurité complexes, vous devenez un leader technique dans le monde dynamique des technologies et des solutions certbolt .

En conclusion

Avec la demande croissante d’experts en sécurité dans les départements informatiques de la plupart des organisations, avoir une certification hautement cotée comme la certification de sécurité certbolt vous place à des kilomètres devant la plupart des gens dans l’industrie. Les examens que vous devez passer sont conçus pour vous faire passer et mesurer vos connaissances et compétences dans différents aspects des technologies et solutions de sécurité. En connaissant les avantages de l’obtention de cette accréditation de niveau expert Cisco, vous resterez motivé et intéressé.