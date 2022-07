Raspberry Pi dégaine un nouveau microcontrôleur Pico équipé du Wi-Fi

Après le microcontrôleur Pico, sorti l’année dernière, Raspberry Pi a dévoilé son successeur : le Pico W, équipé du Wi-Fi.

La Fondation Raspberry Pi vient d’annoncer trois nouvelles variantes de sa minuscule carte Pico. Le Raspberry Pi Pico W ajoute une connectivité Wi-Fi intégrée, tandis que les Pico H et Pico WH sont des versions avec des headers de broches pré-attachées et un connecteur de débogage.

Le Raspberry Pi Pico original a été lancé au début de l’année dernière pour seulement 4 $. Il est livré avec une puce RP2040 construite sur le processus 40 nm de TSMC et comprend deux cœurs Arm Cortex-M0 + cadencés à 133 MHz et 264 Ko de RAM sur puce. La carte dispose également de 2 Mo de mémoire flash et d’un port micro USB 1.1.

Comme mentionné précédemment, le nouveau Pico W obtient des capacités Wi-Fi via une puce sans fil Infineon CYW43439 avec une antenne intégrée. Il s’agit d’une solution SISO 1×1 prenant en charge le protocole Wi-Fi 4 (802.11n) à 2,4 GHz uniquement et des canaux de 20 MHz, permettant un débit de données PHY jusqu’à 96 Mbps. Fait intéressant, ce chipset dispose également d’un support Bluetooth 5.2 intégré, mais la société ne l’a pas activé sur le Pico W au lancement.

Ces nouvelles versions Wi-Fi seront probablement très populaires pour les applications IoT, la société affirmant avoir vendu près de 2 millions d’unités de la carte Pico standard au cours des 18 derniers mois.

Le Pico H et le Pico W sont déjà disponibles pour 5 $ et 6 $, respectivement, tandis que le Pico WH sera lancé le mois prochain pour 7 $.