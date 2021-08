Oculus Quest : une nouvelle fonction peut synchroniser automatiquement les photos et les clips vidéo VR sur votre téléphone

Une nouvelle fonction ajoutée à l’Oculus Quest permet de synchroniser automatiquement vos photos et clips vidéo VR sur votre téléphone.

Oculus a commencé à déployer un ensemble de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses casques de réalité virtuelle Quest et Quest 2. La mise à jour v32 introduit quelques modifications mineures mais importantes à l’expérience utilisateur dans le casque, ainsi qu’à l’application de suivi de la santé Oculus Move. La fonctionnalité qui a le plus attiré mon attention est une option permettant de synchroniser automatiquement les photos et vidéos enregistrées capturées dans la réalité virtuelle avec l’application mobile Oculus pour iOS et Android.

Dans une mise à jour antérieure, Oculus vous permettait de télécharger des fichiers à partir d’un casque via l’application Navigateur dans VR, une amélioration par rapport à la méthode originale consistant à brancher le casque sur un PC. Mais cette mise à jour va encore plus loin en supprimant les frictions pour la visualisation ou le partage de contenu, car elle vous permet de le faire sans casque. Pour synchroniser les éléments de votre casque (exécutant le logiciel v32, bien sûr) avec l’application pour la première fois, ouvrez l’application Fichiers à partir de la bibliothèque d’applications de votre Quest dans le casque, puis cliquez sur l’icône de nuage qui apparaîtra dans son coin supérieur droit . Il vous demandera d’activer la fonction de synchronisation. Une fois que vous avez terminé, vos clips et photos seront visibles et partageables dans le volet « Appareils » de l’application mobile Oculus.

Oculus a apporté quelques autres modifications, notamment la possibilité d’offrir des applications et des jeux pendant que vous portez un casque. Auparavant (et c’est frustrant), les cadeaux devaient être effectués via l’application Oculus ou via un navigateur, mais vous pouvez désormais tout faire au même endroit.

Si vous aimez discuter avec vos amis Oculus en réalité virtuelle, vous trouverez bientôt ces contacts dans l’onglet « Personnes » de Facebook Messenger en VR, et non dans une section distincte. Les contacts Oculus seront placés dans la même liste que vos amis Facebook, mais Oculus dit que les amis que vous avez créés en VR ne pourront pas voir l’activité Facebook à moins que vous ne les ajoutiez en tant qu’amis sur Facebook, ils restent donc séparés malgré la façon dont cela peut apparaissent dans l’application.

Oculus a fait savoir que ce sera la nouvelle configuration pour tous ceux qui installe le logiciel v32, bien que vous puissiez utiliser un filtre qui peut afficher vos amis Oculus ou Facebook au lieu des deux.

Enfin, Oculus apporte des modifications à sa plate-forme de fitness Move qui peut surveiller vos mouvements dans les jeux pour rapporter des métriques, un peu comme le fait un tracker de fitness. Au lieu de suivre uniquement les objectifs quotidiens, Oculus a ajouté une nouvelle métrique d’objectif hebdomadaire qui vous permet de sélectionner le nombre de jours que vous souhaitez travailler en VR chaque semaine. Il vous permet également de partager les statistiques d’entraînement Oculus Move dont vous êtes fier sur votre calendrier Facebook, vos groupes ou dans Messenger.