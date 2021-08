Microsoft va augmenter le prix d’Office 365 et de Microsoft 365 l’année prochaine

Microsoft va augmenter les prix de la plupart de ses abonnements Office 365 et Microsoft 365 dans le monde entier en 2022.

Microsoft augmentera les prix pour les entreprises clientes d’Office 365 et de Microsoft 365 l’année prochaine, ce qui pourrait se traduire par des milliards de revenus supplémentaires pour le géant de Redmond. Compte tenu de la valeur que l’entreprise a ajoutée à sa suite de productivité au fil des ans, une augmentation de prix ne devrait surprendre personne.

Les suites Office 365 et Microsoft 365 de Microsoft ont été des moteurs de revenus majeurs pour l’entreprise, et elles le resteront probablement dans un avenir prévisible. Le premier service a accumulé plus de 300 millions d’utilisateurs en dix ans et le second compte plus de 50 millions d’abonnés.

Les deux services ont connu de nombreuses améliorations au fil des ans, de l’ajout d’outils d’automatisation et de fonctionnalités basées sur l’IA à l’amélioration de la sécurité et de la conformité, et à la croissance de la famille d’applications de productivité Office, y compris un outil de communication et de collaboration cohérent sous la forme de Équipes Microsoft. Le récent passage au travail et aux études à domicile a poussé l’entreprise à publier plus de 300 nouvelles fonctionnalités pour Teams, qui compte désormais plus de 250 millions d’utilisateurs mensuels.

Avec Microsoft 365 en particulier, la société a voulu souligner à quel point ses services basés sur le cloud ont évolué, où la tarification a été la seule constante en raison de la manière dont Microsoft accorde des remises pour les renouvellements et les achats en gros. Cela est sur le point de changer, cependant, la société annonçant des prix mis à jour qui entreront en vigueur le 1er mars 2022, comme suit :

Microsoft 365 Business Basic (de 5 $ à 6 $ par utilisateur et par mois)

Microsoft 365 Business Premium (de 20 $ à 22 $)

Office 365 E1 (de 8 $ à 10 $)

Office 365 E3 (de 20 $ à 23 $)

Office 365 E5 (de 35 $ à 38 $)

Microsoft 365 E3 (de 32 $ à 36 $)

L’augmentation des prix n’est pas si élevée pour les grandes organisations, mais les petites et moyennes entreprises la ressentiront probablement lorsqu’elle sera mise en place, car elles ne parviennent souvent pas à obtenir les mêmes remises que les grandes organisations.