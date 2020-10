Twitter a supprimé 130 comptes pour avoir tenté de perturber le débat Trump-Biden

Twitter a supprimé 130 comptes liés à l’Iran lors du débat présidentiel américain entre Donald Trump et Joe Biden.

Les élections américaines se profilent à l’horizon et, comme prévu, la désinformation provenant de sources étrangères arrive sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette semaine, Twitter a supprimé 130 comptes qui tentaient de perturber la conversation publique autour du premier débat présidentiel. Il semble que les comptes aient des liens avec l’Iran.

Twitter a annoncé qu’il avait supprimé les comptes basés sur les informations du FBI, notant qu’ils étaient peu engagés et n’avaient pas d’impact sur la conversation publique en raison de leur suppression rapide.

La plate-forme a déclaré qu’elle publierait les comptes et leur contenu dans leur intégralité une fois l’enquête terminée. Les exemples de tweets montraient un soutien à Trump et se demandaient si le modérateur Chris Wallace était non partisan.

We identified these accounts quickly, removed them from Twitter, and shared full details with our peers, as standard. They had very low engagement and did not make an impact on the public conversation. Our capacity and speed continue to grow, and we'll remain vigilant. Samples ⬇️ pic.twitter.com/1qzzL8l29H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 1, 2020