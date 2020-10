Soundtrack : le nouvel outil de Twitch pour que les streamers puissent utiliser des musiques sous licence

Twitch a lancé un nouvel outil appelé Soundtrack pour que les streamers puissent utiliser des musiques sous licence.

Mercredi, Twitch a publié une nouvelle fonctionnalité qui devrait aider les streamers à éviter les strickes pour droits d’auteur. Soundtrack est une application que les créateurs de contenus peuvent utiliser pour ajouter de la musique populaire d’artistes indépendants à leurs flux.

Les streamers experts et même Twitch lui-même suggèrent depuis longtemps suggéré d’avoir une musique de fond comme moyen d’améliorer les lives. Traditionnellement, les créateurs de contenus ont simplement utilisé une chaîne stéréo jouant doucement en arrière-plan ou des moyens similaires pour y parvenir. De nombreuses chansons peuvent être jouées en direct, mais si l’utilisateur enregistre un clip ou laisse la fonction Streams VOD activée, les maisons de disques entreront avec des avis DMCA comme elles l’ont fait en juin.

Soundtrack sépare les sources audio pour faciliter la suppression de la musique des clips enregistrés. L’application s’intègre aux logiciels de streaming populaires, notamment OBS, Streamlabs OBS et Twitch Studio, avec d’autres à venir. Toutes les chansons incluses avec Soundtrack sont autorisées pour une écoute en direct.

«La vaste bibliothèque de chansons d’artistes indépendants de Soundtrack est autorisée à être écoutée dans le monde entier pendant vos lives en direct», a déclaré Twitch. « La bibliothèque Soundtrack a un ensemble diversifié d’artistes et de genres avec lesquels diffuser. Les artistes incluent: Above & Beyond, mxmtoon, Porter Robinson, RAC, SwuM, et bien d’autres. »

Soundtrack est actuellement en phase bêta limitée, mais Twitch dit qu’il étendra la « disponibilité de l’application aux créateurs dans les semaines à venir ». Ceux qui souhaitent l’essayer tôt peuvent s’inscrire sur la liste d’attente et recevront une invitation par e-mail à leur tour.

Twitch cherche également à étendre sa bibliothèque musicale. Les artistes intéressés à participer peuvent trouver plus d’informations sur la page d’aide de Soundtrack.