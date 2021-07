Une centrale hydroélectrique vieille de 124 ans utilise son énergie pour miner du Bitcoin

Aux Etats-Unis, une centrale hydroélectrique datant de 1897 utilise son énergie pour miner du Bitcoin.

La centrale hydroélectrique de Mechanicville, près d’Albany, dans l’Etat de New York, est certainement la plus ancienne centrale électrique renouvelable encore en service en Amérique. De nos jours, elle utilise principalement son équipement d’origine de 1897 pour alimenter une ferme de minage de Bitcoin.

Dans les années 1980, le National Grid envisageait de fermer l’usine défunte lorsque Albany Engineering Corp. a accepté de l’exploiter dans le cadre d’un bail de 40 ans si le National Grid achetait son électricité. Il a fallu sept ans à Albany Engineering pour acquérir toutes les bonnes licences, et dès qu’elle les a eu, le Grid a renié son accord.

« Le National Grid m’a appelé le lendemain et m’a dit que nous n’allions pas honorer ce contrat. Et si vous n’êtes pas satisfait, portez-l’affaire devant un juge », a déclaré Jim Besha, PDG d’Albany Engineering, au Albany Times Union. Et c’est ce que la société a fait.

Une décennie plus tard, un accord a finalement été trouvé et le National Grid a dû céder la propriété de la centrale et payer pour qu’elle soit réparée après qu’un incendie et une inondation aient fait des ravages alors qu’elle était sans surveillance. L’usine a rouvert en août 2003.

Mais cette année, Albany Engineering a commencé à utiliser une partie de son électricité. Lorsqu’ils vendent au Grid, ils sont payés environ 3 centimes par kilowattheure, mais ils gagnent le triple lorsqu’ils exploitent du Bitcoin. « Nous le faisons en parallèle, à titre d’expérimentation », a déclaré Besha. « Nous achetons des serveurs d’occasion. »

Besha encaisse le Bitcoin à la fin de chaque semaine au lieu de le conserver. Il préférerait vendre l’électricité renouvelable à de vraies personnes, dit-il, mais gérer une centrale électrique historique n’est pas bon marché.