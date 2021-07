Un exemplaire rare de The Legend of Zelda atteint les 160 000 $ aux enchères

Une rare version du jeu The Legend of Zelda encore sous scellé fait actuellement l’objet d’une vente aux enchères sur internet et son prix atteint les 160 000$.

The Legend of Zelda a été lancé en Amérique du Nord au prix de vente de 49,99 $. Personne à l’époque n’aurait sûrement pu imaginer qu’une copie du jeu atteindrait plus de 160 000 $ moins de 35 ans plus tard, mais c’est le scénario exact qui se joue actuellement.

Heritage Auctions propose actuellement une première version de production de The Legend of Zelda qui a fait l’objet d’une offre allant jusqu’à 160 000 $ au moment de la rédaction (et il reste encore environ 1 heure avant la fin de l’enchère). Cette variante particulière du jeu, qui porte une cote Wata de 9,0, est la seule copie de l’une des premières séries de production que Heritage ait jamais eu l’occasion d’offrir, car elle n’a été produite que quelques mois à la fin de 1987.

Une seule autre variante a vu le jour avant celle-ci, la variante « NES TM » de la véritable première série de production, et on pense qu’un seul exemplaire scellé de celle-ci existe aujourd’hui.

The Legend of Zelda a d’abord été lancé au Japon le 21 février 1986, avant de finalement trouver son chemin vers l’Amérique du Nord plus d’un an plus tard. Nintendo a vendu plus de 6,5 millions d’exemplaires du jeu au cours de sa commercialisation, et il a été considéré par beaucoup comme l’un des jeux vidéo les plus grands et les plus influents jamais sortis. Il a également une bande-son très distinctive.