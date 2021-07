Visa s’allie à 50 plateformes spécialistes des cryptomonnaies

Visa s’associe à 50 plateformes spécialistes des cryptomonnaies pour permettre aux utilisateurs de dépenser des actifs numériques chez des commerçants du monde entier.

La beauté de ce que Visa offre avec son programme de cartes est le fait que les commerçants de tous les jours comme les épiceries et les cafés n’ont pas à accepter directement les cryptomonnaies pour faire des affaires avec ceux qui détiennent de la monnaie numérique. Tant qu’ils acceptent les cartes Visa, ce que font aujourd’hui quelque 70 millions de commerçants dans le monde, ils ont la possibilité d’être payé de cette façon.

Visa a annoncé un partenariat avec 50 des meilleures plateformes de cryptographie, dont Coinbase, FTX et CoinZoom, qui permettra aux utilisateurs de convertir et de dépenser plus facilement leur monnaie numérique chez des millions de commerçants à travers le monde.

« Ce sera la même chose que toute autre transaction Visa pour eux », a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie de Visa, à Business Insider. « Mais sur le backend, les actifs cryptographiques sont instantanément convertis en fiat. »

La crypto est de plus en plus utilisée non seulement comme réserve de valeur, mais comme monnaie échangeable. Au cours du seul premier semestre 2021, Visa a déclaré que plus d’un milliard de dollars avait été dépensé en cartes Visa liées par crypto. En outre, un quart des entreprises participant au programme Fintech Fast Track de Visa s’efforcent d’émettre du plastique Visa lié à une plate-forme cryptographique.

L’un des avantages soulignés par Visa est un programme de récompenses qui permet aux consommateurs de dépenser des billets et de gagner des récompenses cryptographiques, de la même manière que les programmes de récompenses traditionnels émettent des miles aériens ou des points d’hôtel pour dépenser de l’argent. Visa pense qu’un tel programme pourrait l’aider à fidéliser ses clients à long terme parmi les passionnés de cryptographie, nouveaux et chevronnés.