Netflix : comment contourner les restrictions de partage de compte

Netflix a annoncé la fin du in du partage de compte en France depuis le 23 mai, mais vous pouvez le contourner.

Netflix a officiellement mis fin au partage de mot de passe gratuit. Si vous avez un compte Netflix, vous avez peut-être reçu un e-mail le confirmant. Si vous empruntez le compte de quelqu’un d’autre, vous avez peut-être déjà été bloqué. Beaucoup sont énervés face à ces restrictions, certains mettant un terme à leur abonnement en signe de protestation.

Bien que ces nouvelles règles soient pénalisantes, la bonne nouvelle est qu’il existe encore des moyens de les contourner si vous ne souhaitez pas payer un surcoût pour le privilège de partager votre mot de passe.

Comment Netflix prévoit de vous empêcher de partager des mots de passe

En bref, la nouvelle politique de Netflix est la suivante : « Un compte Netflix est destiné à être partagé par des personnes vivant ensemble dans un même foyer. » Cela signifie que toute personne vivant en dehors du foyer a besoin de son propre compte ou doit payer un supplément pour utiliser le compte principal.

Si vous payez, Netflix facture 5,99 euros par mois par membre supplémentaire, ce qui est suffisant pour s’abonner à une autre plateforme de streaming.

De plus, il existe une tonne de restrictions à l’ajout de comptes de membres supplémentaires : premièrement, vous ne pouvez pas le faire à moins que vous ne payiez pour les forfaits Standard ou Premium les plus chers. Les forfaits Standard avec publicités et Basic n’ont même pas l’option. Pire encore, les abonnés au forfait Standard ne peuvent ajouter qu’un seul membre supplémentaire, tandis que ceux qui ont un forfait Premium peuvent en ajouter deux. De toute évidence, Netflix ne veut vraiment pas que vous ajoutiez trop de personnes à votre compte, même à 8 $ la pop.

Les membres supplémentaires ne peuvent également diffuser et télécharger des titres que sur un seul appareil à la fois. Ils ne peuvent avoir qu’un seul profil, mais ils peuvent transférer leur ancien profil vers leur nouveau compte de membre supplémentaire. Fondamentalement, Netflix veut que l’expérience soit tellement peu pratique que vos amis cèdent et prennent leur propre abonnement.

Comment Netflix détermine qui fait partie d’un « foyer »

Tout cela dépend du fait que vous soyez ou non membre de votre « foyer » Netflix. Netflix détermine cela en fonction du téléviseur que vous utilisez pour regarder leur contenu. Une fois que vous vous êtes connecté ou que vous diffusez depuis l’application Netflix sur votre smart TV ou votre boîtier de streaming, Netflix décide que ce téléviseur est le point d’ancrage du foyer et que tous les appareils qui se connectent au même réseau Wi-Fi que ce téléviseur en sont membres. Il existe même une série d’étapes alambiquées pour confirmer que votre téléviseur se trouve dans le foyer, y compris la numérisation d’un QR code pour vérifier votre compte.

Netflix indique qu’il utilise les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité des comptes des appareils connectés à votre compte Netflix pour déterminer si l’appareil diffuse à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer. Ils veulent aussi vraiment que vous sachiez qu’ils n’utilisent pas le GPS pour essayer de déterminer votre position, ce qui est un peu leur cas.

Si vous êtes le propriétaire du compte ou si vous vivez dans la même maison que le titulaire du compte, vous pouvez diffuser et télécharger Netflix à votre guise, tant que vous avez suffisamment d’écrans sur votre plan particulier. (Si vous ne le faites pas, Netflix tient à vous rappeler qu’il propose plusieurs plans à plusieurs niveaux de prix, y compris leur nouveau plan de niveau publicitaire.)

En déployant cette nouvelle politique, la plateforme ne dit pas clairement comment le changement vous affecte lorsque vous voyagez. Cependant, vous ne devriez pas avoir de problème si vous emportez vos appareils avec vous, à condition qu’ils soient préalablement connectés au wifi de votre foyer. Regardez une série sur votre iPad à la maison, et cela ne devrait pas poser de problème de poursuivre le visionnage lorsque vous accédez à votre compte en vacances.

Comment contourner les restrictions « domestiques » de Netflix et partager quand même le mot de passe

Lors de ses premiers tests de ce changement de politique de partage de mot de passe, Netflix disposait d’un système permettant de se connecter à un compte Netflix en dehors du foyer. Si vous deviez essayer d’utiliser, par exemple, un téléviseur situé à l’extérieur de la maison du titulaire du compte, vous auriez une invite pour vérifier cet appareil. Le titulaire du compte recevrait un code à quatre chiffres sur son adresse e-mail ou son numéro de téléphone, et vous devrez saisir ce code sur votre appareil dans les 15 minutes. Si tel est le cas, votre appareil sera vérifié comme faisant partie du foyer.

Cela ne semble plus s’appliquer. Maintenant qu’un téléviseur sert de point d’ancrage pour le foyer, vous ne pouvez plus vous connecter à un téléviseur à l’extérieur du foyer sans déplacer tout le foyer vers ce nouvel emplacement. Il semble également que vous ne puissiez pas vous connecter à Netflix sur un appareil sans vous connecter d’abord à votre réseau Wi-Fi domestique, à moins que vous ne souhaitiez vous ajouter en tant que membre supplémentaire.

Connectez-vous sur votre wifi domestique

Cependant, il existe deux solutions de contournement à cette politique que vous pouvez appliquer dès maintenant. Tout d’abord, comme mentionné ci-dessus, les appareils qui se connectent à votre réseau Wi-Fi domestique sont bons pour Netflix. Donc, si vous le pouvez, dirigez-vous vers la maison du compte que vous utilisez, connectez-vous sur votre ou vos appareils, puis rentrez chez vous et vous devriez pouvoir regarder sans problème. Peut-être que Netflix vous demandera de vous reconnecter à un moment donné, mais comme le changement est nouveau, nous devrons simplement voir comment cela fonctionne et combien de temps vous pourrez continuer à regarder. (Pour le moment, il n’y a rien dans le centre d’aide sur la nécessité de vérifier votre position après une certaine période de temps en dehors du foyer.)

Ne regardez pas Netflix sur un téléviseur ou une box de streaming

La deuxième solution de contournement est due à une faille dans la politique de Netflix : si vous ne regardez pas Netflix sur une smart TV ou via une boîte de streaming comme un Roku ou une Apple TV, vous n’avez pas besoin de définir un foyer pour votre compte.

Tant que vous conservez votre streaming sur des appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables, vous devriez avoir l’impression que rien n’a changé. Vous pouvez même caster votre téléphone sur votre téléviseur (ou connecter votre ordinateur portable avec un câble HDMI) pour profiter de l’expérience sur grand écran, sans frais mensuels supplémentaires.

Bien sûr, ce n’est pas une bonne option si vous préférez regarder Netflix sur un vrai téléviseur sans avoir à vous soucier de la mise en miroir d’écran ou de câbles encombrants. Mais cela peut être une solution si vous ne souhaitez pas mettre la main au porte-feuille.