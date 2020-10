Foot : regarder Téléfoot et RMC Sport et des milliers de chaînes du monde entier via IPTV

Accéder à des chaînes TV comme RMC Sport, Canal +, beIN Sports, Téléfoot, c’est possible avec l’IPTV illégale. Voici comment cela fonctionne.

En payant un abonnement de quelques dizaines d’euros, il est possible d’accéder à des milliers de chaînes TV (sport, divertissement, voyage) et de nombreux films et séries à la demande. Comment ? Via l’IPTV illégale. Voici comment cela fonctionne.

L’IPTV, c’est quoi ?

Commençons par les bases. Qu’est-ce que l’IPTV exactement ?

IPTV signifie «internet protocol television». «IP» dans IPTV est le même que celui de votre adresse IP ou VoIP (voice IP). Tout ce que cela signifie, c’est que la programmation télévisée est communiquée à l’aide du protocole Internet.

Pour comprendre ce que cela signifie, vous devez en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la non-IPTV. Avec la télévision par câble ou par satellite, les diffuseurs envoient des signaux et les téléspectateurs les reçoivent. Vous ne pouvez regarder que ce qui est diffusé. À moins que vous n’ayez une sorte d’appareil d’enregistrement, vous ne pouvez pas dicter ce qui se passe et quand. Vous vous connectez quand vous le pouvez et regardez ce qui est disponible.

L’IPTV est différent. Au lieu de transmettre du contenu via des impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique ou des ondes radio à partir d’un satellite, IPTV envoie des émissions et des films via votre connexion Internet standard. (Vous utilisez peut-être une connexion Internet par câble ou par satellite, mais celles-ci sont indépendantes de celles qui acheminent généralement vos signaux TV.)

Au lieu de diffuser des programmes selon un horaire spécifique, la plupart des IPTV utilisent la vidéo à la demande (VOD) ou les contenus en Time shifting (contrôle du direct).

Il y a une architecture réseau compliquée derrière tout cela pour le faire fonctionner, y compris beaucoup de transcodage des signaux traditionnels vers des signaux compatibles IP. Mais l’important est que vous n’ayez pas à regarder ce qui est diffusé. Vous pouvez dire à votre fournisseur ce que vous souhaitez regarder et il vous l’enverra immédiatement.

Si vous avez utilisé un service de streaming comme Netflix ou Hulu, c’est la même idée, mais avec la télévision au lieu de films ou des programmes souscrits.

Avez-vous besoin d’un décodeur pour l’IPTV?

Étant donné que la plupart des téléviseurs ne sont pas équipés pour l’IPTV, vous aurez peut-être besoin d’un décodeur qui «traduit» ce que vous recevez via votre connexion Internet dans un format que votre téléviseur peut lire.

Votre ordinateur, en revanche, n’a besoin de rien pour regarder IPTV. Une fois que vous vous êtes inscrit à un service, vous pouvez l’utiliser pour diffuser tout ce que vous voulez dans l’un des formats IPTV (dont nous parlerons ensuite).

Donc, si vous pouvez refléter votre écran sur votre téléviseur, vous pouvez regarder IPTV sans décodeur.

L’IPTV, la solution économique pour les fans de foot

De nos jours, il faut accumuler les abonnements pour suivre le football français et européen à la télévision (RMC Sport, Canal +, beIN Sports). Pour la rentrée, la venue de Mediapro avec Téléfoot n’arrange pas les choses car le média réclame un abonnement à 25 euros pour pouvoir suivre 80% des matchs de Ligue 1 (les autres étant sur Canal+).

En passant par l’IPTV illégale, il est possible de faire des économies. Pour une trentaine d’euros par an, vous pouvez en effet avoir accès aux grandes chaines sportives françaises. Et pour la reprise de la Ligue 1 dans quelques jours sur Téléfoot, certains fournisseurs ont déjà annoncé que la chaîne Téléfoot de MédiaPro serait disponible dans leurs offres.

Avant de conclure cet article, nous devons tout de même vous rappeler que l’utilisation de ce genre de plateformes est interdite par la loi et que les contrevenants risquent deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. C’est donc pour cette raison qu’aucun lien direct n’a été ajouté.