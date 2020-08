Windows 10 : comment supprimer le mot de passe de connexion

Comment désactiver/supprimer la fonction de mot de passe sur Windows 10 ? Voici un petit guide pour effectuer cette tâche.

Si vous êtes préoccupé par la sécurité de vos documents, photos et autres données personnelles, il y a de fortes chances que vous ayez profité de la fonction de mot de passe sur Windows 10, qui vous permet de verrouiller votre ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas si autre les gens ne peuvent pas y accéder.

C’est une mesure de sécurité importante qui offre une protection en cas de vol de votre machine ou de tomber entre de mauvaises mains.

Certes, le fait de devoir ressaisir un mot de passe chaque fois que vous allumez ou réveillez votre machine peut être un inconvénient mineur, il peut donc arriver un moment où vous souhaitez désactiver le mot de passe sur Windows 10.

Heureusement, il est facile de le faire et il est tout aussi simple de le réactiver si vous changez d’avis sur toute la ligne.

Voici comment procéder.

Comment désactiver/supprimer la fonction de mot de passe sur Windows 10

1. Cliquez sur le menu Démarrer et tapez « netplwiz ». Le résultat supérieur devrait être un programme du même nom – cliquez dessus pour l’ouvrir.

2. Dans l’écran Comptes d’utilisateurs qui démarre, décochez la case « Les utilisateurs doivent entrer un nom et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur. »

3. Appuyez sur « Appliquer ».

4. Lorsque vous y êtes invité, entrez à nouveau votre mot de passe pour confirmer les modifications.

5. Cliquez à nouveau sur « OK ». Votre mot de passe sera alors supprimé.

Il est à noter qu’une fois votre mot de passe supprimé, toute personne ayant accès à votre ordinateur pourra utiliser votre système pour accéder à vos documents, photos et autres données, ce qui pourrait poser un risque pour la sécurité.

Pour réactiver votre mot de passe dans Windows 10 à l’avenir, réexécutez «netplwiz» et cochez la case d’exigence de mot de passe. Entrez un mot de passe et enregistrez vos modifications comme indiqué ci-dessus et votre mot de passe sera enregistré par le système.