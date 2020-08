Le premier Apple Store « flottant » va bientôt ouvrir à Singapour

Pour son nouvel Apple Store à Singapour, Apple a décidé de l’installer dans une sphère qui semble flotter sur l’eau.

Les magasins Apple sont partout, et ils suivent pour la plupart un design familier. Mais le troisième point de vente de la société à Singapour aura quelque chose d’unique: il se trouve dans une étendue d’eau. Le magasin, situé à l’intérieur d’une sphère «flottante» près de l’emblématique Marina Bay Sands, avait été le site d’une méga discothèque appelée Avalon de 2011 à 2015, mais ce sera bientôt un endroit pour acheter des iProducts.

« Nous allons bientôt ouvrir les portes de notre nouveau magasin by the Bay », a écrit Apple dans un teaser sur son site Internet. « Apple Marina Bay Sands sera au cœur de la créativité, un endroit que nous avons créé pour que vous puissiez capturer vos idées et vos passions. Ce sera un espace pour vous d’explorer, de vous connecter et de créer quelque chose de nouveau. »

Le premier magasin d’Apple à Singapour a ouvert ses portes dans le bâtiment Knightsbridge le long d’Orchard Road en 2017. Le second a commencé ses activités à l’aéroport Jewel Changi en juillet de l’année dernière.

Alors qu’Avalon était une structure en forme d’éclat, Apple l’a reconstruite sous la forme d’un globe recouvert de panneaux de verre reflétant l’horizon de Singapour et le mouvement de l’eau qui ondule, selon des documents publiés par 9to5Mac.



« La nuit, la sphère brille d’une douce chaleur, évoquant le design des lanternes traditionnelles portées pendant le festival de la mi-automne à Singapour », déclare-t-il.

Il y a une fenêtre circulaire dans le toit de la structure qui permet à la lumière naturelle d’entrer. Le magasin dispose également d’une promenade surélevée et d’un passage sous-marin qui relient le pavillon à la rive et au centre commercial à proximité.

Alors que le Covid-19 a eu un impact sur un secteur de la vente au détail déjà sous la pression des acheteurs en ligne, Apple, qui est récemment devenue la première entreprise américaine à atteindre une valorisation boursière de 2 billions de dollars, ne semble pas préoccupée par les mauvaises performances de ce magasin flottant. Compte tenu de son caractère unique, il attirera probablement de nombreux visiteurs.