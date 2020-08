Convertisseur Youtube vers MP3 pour iPhone et iPad

Comment télécharger des vidéos YouTube au format MP3 sur votre iPhone et iPad de la manière la plus pratique? Voici comment faire.

Parfois, nous pouvons trouver une vidéo YouTube qui contient une bande-son vraiment sympa. Dans ce cas, nous nous demandons s’il existe un moyen d’extraire l’audio au format MP3 pour le lire sur des appareils portables tels que iPhone et iPad. Ici, nous vous expliquons comment télécharger des vidéos YouTube au format MP3 sur iPhone / iPad.

Téléchargez une vidéo YouTube en MP3 avec un convertisseur de vidéos en ligne

Avec iOS 13, vous pouvez facilement télécharger des fichiers avec Safari. Si vous utilisez iOS 12 ou la version précédente, vous pouvez également utiliser cette astuce pour télécharger facilement des fichiers sur iPhone. Cela étant dit, vous pouvez télécharger des vidéos musicales YouTube en ligne à l’aide de votre iPhone.

Il existe différents types de convertisseurs de vidéos pour télécharger du contenu YouTube au format MP3 pour iPhone après avoir tapé les mots-clés associés sur le moteur de recherche Google, par exemple, Flvto YouTube to MP3 Downloader. Ils sont totalement gratuits et simples et il suffit de quelques clics pour télécharger une vidéo. Ici, je vais illustrer comment télécharger des vidéos YouTube en MP3 avec l’exemple de Flvto étape par étape.

Étape 1

Rendez-vous sur le site de Flvto, copiez et collez le lien de la vidéo YouTube que vous souhaitez télécharger dans la case «Entrez le lien du média».

Étape 2

Sélectionnez MP3 comme format de sortie, puis cliquez sur CONVERT TO pour démarrer le processus de conversion. Dans quelques minutes, la conversion vidéo sera terminée. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Télécharger. Mais voici le problème. Le processus de téléchargement est aussi lent qu’un escargot! Il faut attendre au moins 40 minutes avant qu’un téléchargement vidéo de 4 minutes ne soit terminé, sans compter les pop ups.

Étape 3

Installez un logiciel de transfert iPhone, comme IOTransfer ou son application AirTrans pour iPhone / iPad, pour transférer facilement votre YouTube MP3 téléchargé vers l’application Musique sur votre appareil iOS. IOTransfer vous permet de glisser-déposer pour transférer de la musique vers votre bibliothèque musicale iPhone.

IOTransfer est un programme de transfert / sauvegarde de données iPhone polyvalent et pratique qui peut vous aider à déplacer vos fichiers iPhone, y compris des photos, des vidéos, de la musique et des contacts sur différents iDevices et PC.