DC dévoile des bandes-annonces pour The Batman, Wonder Woman, Snyder Cut, …

Ce Weekend, DC Comics et ses partenaires ont proposé une grande convention virtuelle où ont été dévoilées des bandes-annonces pour les prochains films et jeux vidéos.

Lors de la convention numérique FanDome, DC Comics et Warner Bros. ont présenté une demi-douzaine de leurs prochaines sorties les plus importantes. Ils ont dévoilé les premières bandes-annonces de The Batman, The Suicide Squad et le Snyder Cut de Justice League. Ils ont révélé deux nouvelles bandes-annonces pour Wonder Woman 1984 et Tenet. Et ils ont annoncé deux nouveaux jeux, Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League.

Commençons par les films.

Robert Pattinson incarne l’homme chauve-souris dans The Batman de Matt Reeves. La bande-annonce est assez intense et sombre, mais contrairement à d’autres films récents de DC, elle semble avoir des bases thématiques solides.

The Suicide Squad est un nouveau film, malgré la similitude du titre avec le film de 2016. Techniquement, il s’agit d’une suite, mais à en juger par le teaser, il se déroule dans un monde parallèle ou autrement vaguement lié. Réalisé par James Gunn des Gardiens de la Galaxie et mettant en vedette un mélange d’anciens acteurs et de nouvelles stars. Il y a deux vidéos pour ce film, le teaser principal est intégré ci-dessous, mais un aperçu du casting est disponible ici.

DC publiera le montage approuvé par Zack Snyder du film de 2017 Justice League sur HBO Max l’année prochaine. En quatre tranches d’une heure. C’est ce que les fans voulaient et c’est une bonne chose que le studio l’ait compris, mais cela va-t-il changer l’appréciation générale du film ?

Et maintenant dans le domaine des films avec des dates de sortie: voici une autre bande-annonce de Wonder Woman 1984, qui devrait arriver dans les cinémas le 30 septembre. La nouvelle bande-annonce offre le premier aperçu de Kristen Wiig en tant que Cheetah, l’un des principaux méchants du film. Les scènes d’action l’impliquant ont l’air plutôt cool, mais la transformation de Wiig en un hybride chat-humain rappelle étrangement le film Cats.

Tenet: le thriller chronophage de Christopher Nolan, mettant en vedette John David Washington et Robert Pattinson (bien que probablement pas en Batman cette fois-ci). Il n’y a pas grand-chose de nouveau concernant l’intrigue dans cette bande-annonce. Sortie prévue pour le 26 août 2020.

Côté jeux, Warner Bros.Montréal a enfin révélé Gotham Knights, un jeu qui faisait l’objet de nombreuses rumeurs. C’est un jeu en open world qui se déroule à Gotham, au lendemain de la mort de Batman, dans lequel Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood se dressent contre le crime. Il vient du même studio que les jeux Batman: Arkham, et semble les prendre également, donc ça devrait être plutôt bon. Toute la campagne peut être réalisée en solo ou en coopération. Il sera disponible l’année prochaine sur Xbox, PlayStation et PC. La bande-annonce cinématique est intégrée ci-dessous, mais le gameplay peut être vu ici.

Suicide Squad: Kill the Justice League est un nouveau titre de Rocksteady Studios (qui a réalisé les autres jeux Arkham, dont Arkham Knight). La bande-annonce met en scène un petit groupe d’anti-héros, un groupe quelque peu différent de ceux des deux films Suicide Squad, se préparant au combat contre Superman. Sa sortie est prévue en 2022 pour PC et consoles de nouvelle génération.

Il y a quelques autres films a mentionné parmi les annonces de la FanDome. Dwayne Johnson apparaît dans un teaser très court de Black Adam, en tant que Black Adam lui-même. Le film devrait sortir à la fin de l’année prochaine.

Ezra Miller est apparu dans un nouveau costume de Flash en promo pour le prochain film The Flash. Et enfin, Neil Gaiman est sorti pour dire que la série Sandman de Netflix est toujours en cours mais a été légèrement retardée par la pandémie.