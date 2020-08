Apple a fabriqué un iPod pour le gouvernement américain il y a quinze ans

D’après un ancien ingénieur de la société, en 2005, Apple a fabriqué un iPod top secret pour le gouvernement américain.

Apple n’a pas la meilleure relation avec les agences gouvernementales, mais en 2005, Cupertino a accepté une «mission spéciale» pour aider le département américain de l’énergie à construire un iPod «top secret» qui avait une fonction spéciale et cachée.

L’ancien ingénieur logiciel d’Apple, David Shayer, raconte l’histoire dans la newsletter Apple Tidbits. Il écrit qu’il y a quinze ans, le directeur du logiciel iPod l’a informé que deux ingénieurs du ministère de l’Énergie voulaient qu’un iPod spécial soit construit. Il s’est avéré que Paul et Matthew travaillaient en fait pour Bechtel, un important sous-traitant de défense américain du DoE.

Le duo souhaitait un hardware personnalisé ajouté à un iPod qui enregistrerait les données de ce matériel sur le disque de l’iPod d’une manière qui ne serait pas facilement détectée. L’appareil doit également fonctionner comme lecteur de musique.

«Ils ont veillé à ne jamais voir le hardware», a écrit Shayer. « Et je ne l’ai jamais fait. »

Sayer n’a jamais découvert l’utilisation prévue de l’iPod, mais suppose que les agents «construisaient quelque chose comme un compteur Geiger furtif», ce qui pourrait leur permettre de détecter subrepticement les niveaux de rayonnement. Ils pourraient, par exemple, rechercher une bombe sale ou de l’uranium volé dans une ville sans alarmer les habitants.

Shayer dit qu’il n’y avait que deux autres personnes chez Apple qui étaient au courant du projet secret: le vice-président de la division iPod et le vice-président senior du matériel. Même le PDG Steve Jobs n’était pas au courant. Tous les acteurs impliqués dans le projet ne sont plus dans l’entreprise.

« Ce n’était pas une collaboration avec Bechtel avec un contrat et un paiement », a écrit Shayer. « C’était Apple qui faisait une faveur sous la table pour le ministère de l’Énergie. »

Absolutely spot on David Shayer…

This project was real w/o a doubt.

There was whole surreal drama & interesting story about how this project was kicked off & then kept secret.

The Case of the Top Secret iPodhttps://t.co/jgZqcvKIsV

— Tony Fadell (@tfadell) August 18, 2020