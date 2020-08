Badoo : installer l’application et rencontrer facilement de nouvelles personnes

Badoo permet de se faire de nouveaux amis, discuter en ligne ou à trouver des rencards. Installer l’app et rencontrer de nouvelles personnes.

Qu’est ce que Badoo? Le site/application est-il gratuit d’utilisation ? Pourquoi me demande-t-on de vérifier? Badoo informe-t-il l’autre utilisateur lorsque vous effectuez une capture d’écran? Quelles sont les options de confidentialité? Badoo est-il identique à Tinder? Utilise-t-il la même approche et les mêmes règles? Toutes ces questions et plus seront répondues ici, dans notre guide du débutant!

Badoo : chatter, flirter et rencontrer de nouvelles personnes

Badoo existe depuis plus de 10 ans et a discrètement influencé le paysage des sites de rencontres en ligne. Là où les apps de rencontres comme Tinder et Grindr se sont contentés de faire la une des journaux et d’être mainstream, Badoo s’est efforcé d’améliorer son offre et d’ajouter de nouvelles façons de communiquer et de dialoguer.

Badoo, c’est quoi ?

Badoo est un site et une application de rencontres ainsi qu’un réseau social. C’est à la fois par des rencontres et des amitiés, un mélange de personnes, de cultures, de désirs et de besoins. Il compte plus de 458 millions d’inscrits dans le monde, dont 1,5 million par jour. L’âge moyen tourne autour de la fin de l’adolescence au début de la vingtaine, mais il y a aussi un mélange de personnes plus âgées.

La plateforme fonctionne beaucoup comme les autres sites de rencontres. Vous vous créez un compte, configurez votre profil, ajoutez des images et vous voilà prêts pour commencer à l’utiliser.

Inscription sur Badoo

Oui et non. Comme ses concurrents, Badoo propose une version gratuite et une version premium. La version gratuite vous permet de vous inscrire et d’utiliser de nombreuses fonctionnalités du site, mais vous devrez payer si vous voulez certaines fonctionnalités supplémentaires. Certaines fonctions clés se cachent derrière un paywall, telles que la possibilité de voir qui vous a liké, de voir qui vous a ajouté comme favori, de passer en mode incognito, de discuter avec de nouveaux utilisateurs, d’envoyer des notifications à un Crush, de faire des cadeaux et quelques autres petites choses.

L’inscription gratuite Badoo permet d’avoir accès la recherche et la navigation parmi les profils des membres, envoyer des messages, flirter, jouer au jeu Encounters, commenter et voir qui a visité votre profil. Donc, bien qu’il y ait des limitations, l’utilisation du site est acceptable pour les utilisateurs gratuits.

Pourquoi on vous demande de vérifier votre compte Badoo ?

Badoo sait que les sites de rencontre gratuits ont tendance à attirer un certain type d’utilisateurs. C’est pourquoi un système de vérification a été mis en place pour tenter d’éliminer les fraudeurs et autres profils indésirables. Lorsque vous ajoutez une image à votre profil, il peut vous être demandé de vérifier votre identité. Badoo vous enverra une image d’une personne dans une pose. Vous devez prendre un selfie de vous imitant exactement cette pose. Une fois que le modérateur a vérifié la photo, votre compte est ensuite vérifié.

Si vous ignorez la demande pour vérifier que votre compte sera verrouillé et que vous ne pourrez y accéder qu’une fois la vérification terminée.

Badoo informe-t-il l’autre utilisateur lorsque vous effectuez une capture d’écran?

Badoo ne vous prévient pas si quelqu’un fait une capture d’écran. Il n’y a pas de mécanisme évident pour suivre l’activité de ce type dans l’application ou dans la version web. Gardez cela à l’esprit avec Badoo comme avec n’importe quelle application. Même les temporaires comme Snapchat. Certaines applications ont la capacité de détecter des captures d’écran, mais il existe de nombreuses façons de prendre un instantané sans que l’application ne le récupère.

Quelles sont les options de confidentialité?

Badoo propose de nombreuses options de confidentialité en fonction de vos besoins. La plupart d’entre elles seront accessibles depuis l’écran des paramètres du compte et comprendront le masquage de votre compte, la modification de votre nom, le changement d’emplacement, le contrôle des personnes pouvant vous contacter et le blocage. Vous pouvez également masquer le fait que vous êtes en ligne si vous voulez simplement naviguer ou discuter sans être dérangé par d’autres personnes.

La politique de confidentialité de Badoo est disponible ici.

Badoo est-il identique à Tinder?

Oui et non. Badoo a des éléments pour faire des rencontres identiques à Tinder, mais il autant efficace pour se faire des amis et d’être sociable. Il n’a pas d’algorithme pour trouver une personne correspondante, contrairement à Tinder. Trouver des correspondances est davantage une question d’emplacement, puis de parcourir ledit emplacement et de faire le gros du travail vous-même.

Badoo Encounters aide un peu en jouant la correspondance. Il montrera des profils avec des intérêts similaires à vous et vous permettra d’aimer ou non avec le coeur ou X.

Utilise-t-il la même approche et les mêmes règles?

Toute rencontre ou application sociale va être focalisé sur le physique. C’est un fait triste mais vrai. Par conséquent, bon nombre des règles qui s’appliquent à Tinder s’appliquent également à Badoo. Rendez vos photos de profil aussi bonnes que possible, dites quelque chose d’intéressant ou d’esprit dans votre profil et essayez d’être imaginatif lorsque vous discutez ou que vous vous approchez.

Bien que votre expérience soit différente de celle de Tinder, les mêmes règles d’attraction de base s’appliquent si vous souhaitez vous connecter ou vous faire des amis.

Badoo est identique et différent de Tinder en même temps. C’est une application soignée qui vous permet de vous faire des amis, de trouver une date ou quelque chose de plus sérieux. L’as tu essayé? J’aime ça? Vous avez eu du succès? Parlez-nous en dessous!