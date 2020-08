ZTE révèle son prochain smartphone avec un capteur selfie sous l’écran

ZTE a publié un rendu officiel de l’Axon 20 5G, le premier smartphone équipé d’un capteur selfie sous l’écran.

Après de l’annonce de son intention de sortir le premier smartphone produit en série avec une caméra placée sous l’écran du terminal, ZTE a partagé des images de l’appareil. Comme prévu, la façade n’a pas de module de caméra visible, pas d’encoche, de perforation ou de cadre supérieur épais pour accueillir une caméra.

Il y a seulement quelques jours, le géant chinois a révélé que le ZTE Axon 20 5G serait lancé dans son pays d’origine le 1er septembre. La société affirme qu’il s’agira du premier smartphone compatible 5G produit en série au monde avec une caméra intégrée. sous l’écran.

Désormais, le président des appareils mobiles de ZTE, Ni Fei, a partagé les rendus de l’appareil sur le réseau social chinois Weibo. Comme vous pouvez le voir sur l’image en début d’article, celui-ci ne présente ni perforation dans l’écran, ni d’encoche sur la face avant.

Un autre rendu montre l’appareil tel qu’il apparaîtra avec l’écran allumé. L’image semble illustrer les différents types de caméras frontales trouvées sur les téléphones, avec la souriante au centre vraisemblablement celle de l’Axon 20 5G.

ZTE utilise le terme «produit de série» dans sa description, car il y a eu des prototypes de téléphone avec appareil photo intégré dans le passé. Xiaomi et Oppo ont montré leurs versions l’année dernière, mais ce n’étaient que des concepts.

De son côté, l’Axon 20 5G semble plus proche du milieu de gamme qu’un flagship. Le combiné utilise un SoC Snapdragon 765G et dispose d’un écran OLED de 6,92 pouces 1080 x 2460. La configuration de la caméra arrière, quant à elle, consiste en un capteur principal de 64MP, avec un ultra-large 8MP et deux objectifs 2MP, selon une agence de certification chinoise. La caméra intégrée à l’écran est considérée comme un vivaneau de 32 MP, et elle est livrée avec 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage. La capacité de la batterie est répertoriée comme 4,120 mAh.

On ne sait toujours pas si l’Axon 20 5G sera disponible dans le monde entier; son prédécesseur ZTE Axon 10 Pro 5G n’était disponible qu’en Chine, dans les pays nordiques et au Moyen-Orient, ce qui signifie que la disponibilité de la dernière version pourrait également être limitée à certaines régions du monde.