Apple purge des milliers de jeux de l’App Store en Chine

Selon une enquête de The Information, plus de 47 000 jeux vidéo ont disparu de l’App Store d’Apple en Chine.

La guerre commerciale américano-chinoise a pris une nouvelle ampleur lorsque l’administration Trump a interdit TikTok et WeChat. Dans le même temps, des entreprises américaines comme Apple dépendent grandement des fournisseurs chinois et de la demande des consommateurs du pays, c’est pourquoi elles essaient d’apaiser les régulateurs chinois comme jamais auparavant.

Plus tôt ce mois-ci, le président Trump a publié plusieurs décrets qui interdiront bientôt toute transaction américaine avec TikTok et WeChat, ce dernier appartenant à Tencent, l’une des plus grandes entreprises technologiques de Chine.

Cette décision est censée arrêter la propagation des applications chinoises, considérées comme parasitaires par nature et susceptibles de devenir des plateformes de logiciels espions pour le gouvernement de l’Empire du Milieu. Dans le même temps, les responsables chinois auraient réfléchi à l’idée de répondre en nature depuis que Huawei a été privé des maillons les plus importants de sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

L’une des premières cibles pourrait être Apple, dont les activités chinoises comprennent la fabrication, la vente d’appareils et l’exploitation de l’App Store. Jusqu’à présent, la société de Cupertino a pu s’en tirer avec une censure plus lâche de l’App Store en raison des emplois qu’elle a créés dans la région, des taxes qu’elle a payées et de la technologie transférée aux fournisseurs chinois. Selon un article de The Information, cela pourrait être sur le point de changer. Ce mois-ci, Apple a supprimé plus de 47000 jeux de l’App Store chinois pour se conformer aux nouvelles réglementations qui exigent que les jeux payants avec achats intégrés soient approuvés par les autorités chinoises avant leur sortie.

Cela dit, ce ne serait pas une décision sans précédent. En 2016, Apple a été contraint de fermer les versions chinoises d’iTunes Movies et de l’iBook Store. C’est aussi quelque chose qu’Apple a fait avec bonheur auparavant avec des applications comme Quartz et l’application de protestation de Hong Kong, qui ont toutes deux été supprimées pour apaiser les responsables du gouvernement chinois, même si ce n’était pas la seule raison.

L’App Store en Chine fonctionne en utilisant une faille, ce qui semble suggérer qu’Apple a négocié un accord avec le gouvernement chinois pour le rendre possible. Normalement, il aurait dû l’exploiter dans le cadre d’une coentreprise avec un partenaire local – de la même manière qu’il le fait avec iCloud, dont les opérations chinoises ont été reprises par une entreprise publique avec un accès privilégié au code source et aux données des utilisateurs.

Cela signifie qu’Apple est susceptible de faire face à un environnement difficile en Chine dans un proche avenir. Le pays est le deuxième marché d’Apple après les États-Unis en termes de ventes d’appareils, et l’App Store chinois a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars en 2019.