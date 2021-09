Yahoo redevient Yahoo après l’acquisition par de nouveaux propriétaires

Apollo Global Management a annoncé que les fonds gérés par ses filiales ont finalisé l’acquisition de Yahoo.

Yahoo et AOL, anciennement connus sous le nom de Verizon Media, ont été officiellement acquis par leurs nouveaux propriétaires et renommés simplement « Yahoo ». Verizon a annoncé qu’il vendait ses propriétés à Apollo Global Management en mai dans le cadre d’un accord estimé à 5 milliards de dollars, environ la moitié des près de 9 milliards de dollars que le géant des télécommunications avait initialement payés pour eux, et une fraction des centaines de milliards que les deux sociétés étaient valeur à leurs sommets.

Verizon a initialement acheté AOL en 2015 pour 4,4 milliards de dollars et a acquis Yahoo en 2017 pour 4,5 milliards de dollars. Après avoir finalisé son acquisition de Yahoo, Verizon a placé les deux marques sous la marque tristement fade « Oath ». « #TakeTheOath » a proclamé le PDG d’AOL, Tim Armstrong. Les divisions médias, qui comprennent des propriétés comme Yahoo Sports, TechCrunch et Engadget, ont été officiellement renommées « Verizon Media » en 2019.

Yahoo sera désormais dirigé par le PDG Guru Gowrappan et fonctionnera comme une société autonome sous Apollo Funds. Apollo est une société de capital-investissement qui possède des actifs tels que le détaillant d’artisanat Michaels, les restaurants Chuck E. Cheese et le complexe Venetian de Las Vegas. « La conclusion de l’accord annonce une période passionnante d’opportunités renouvelées pour nous en tant qu’entité autonome », a déclaré Gowrappan. « Nous prévoyons que les mois et les années à venir apporteront une nouvelle croissance et de nouvelles innovations pour Yahoo en tant qu’entreprise et marque, et nous sommes impatients de créer cet avenir avec nos nouveaux partenaires. »

L’acquisition marque la fin de l’alliance de courte durée de Verizon avec la production médiatique et la publicité. En 2019, la société a vendu Tumblr (qui appartenait auparavant à Yahoo), avant de vendre The Huffington Post (anciennement AOL) l’année dernière. Malgré les ventes massives, Apollo affirme que Yahoo compte toujours près de 900 millions d’utilisateurs actifs par mois.